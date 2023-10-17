Новый "синий кит"? Уже шесть подростков умерли при странных обстоятельствах в Киеве

Все они выпали с высоты с начала месяца

В октябре Киев всколыхнула настоящая волна самоубийств среди несовершеннолетних, — с самого начала месяца зафиксировано уже несколько случаев. Вечером в понедельник, 16 октября, произошел еще один печальный инцидент.

Несовершеннолетний парень упал насмерть с высоты в Деснянском районе столицы. Фото с места событий публикуют местные паблики.

Первые сообщения о трагическом случае появились в сети около 21:30. Позже стало известно, что 16-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки на улице Ореста Левицкого на Лесном массиве. На месте была "скорая" и полиция, детали инцидента пока неизвестны.

Улица Ореста Левицкого на карте Киева

А вот так выглядит место событий:

Стоит заметить, что мнения украинцев о происходящем разделились.

"Кошмар, новый синий кит?", "Их право и жизнь", "Что-то странное на самом деле творится", "Куда родители смотрят?", "Довели людей", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", первый случай самоубийства в Киеве был 2 октября, тогда брат с сестрой выпали с балкона на 24 этаже. 9 октября две 17-летние девушки спрыгнули с крыши на Троещине. Последний случай был 15 числа, — тогда стало известно о гибели 12-летней девочки в Киеве.