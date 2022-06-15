Можно ли позволить себе испытывать радость во время войны: объяснения и советы психолога

Если вы качественно выполняете свою работу, заботитесь о себе и близких – это уже большое дело

Можно ли наслаждаться жизнью, когда на фронте гибнут наши воины, а кто остался без дома и работы? Сейчас каждый гражданин задает себ такой вопрос и размышляет, имеет ли он право на радость во время войны.

На этот вопрос специально для Телеграфа ответила психолог Алена Щербань. Эксперт дала советы, как сохранить свое ментальное здоровье во время войны.

Не отказывайтесь от радости

Казалось бы, вы живете в достаточно безопасном месте, которое находится вдали от зоны боевых действий. У вас есть работа и зарплата, поэтому вы можете позволить себе поход в ресторан или салон красоты, купить модное платье или новенький смартфон. Но вы этого сознательно не делаете, потому что чувствуете вину за то, что именно сейчас на фронте кто рискует жизнью ради вашего благополучия. Вам стыдно не только купить новую вещь, но даже радоваться тому, что есть. Под запретом улыбки и шутки, прогулки с кофе по городу и даже пицца на выходных в компании друзей ("Я не имею права веселиться пока в стране война!").

В психологии такое состояние имеет свое название – синдром вины уцелевшего. Причем касается он не только тех граждан, которые находятся на территории Украины, но и спасающихся от ужасов войны уехал за границу и стал беженцем. Последние корят себя за то, что якобы изменили стране, оставив ее в тяжелое время. "Я плохой человек, трус. Пока на родине кто-то прячется в укрытии во время воздушной тревоги, я отдыхаю в парке" – такие мысли не дают нормально жить и являются первым шагом к серьезным психологическим проблемам.

Следует понять, что отказ от радости не делает вас лучшим или худшим гражданином. Она просто вредит вашему здоровью.

Не вините себя во всех грехах

Синдром вины уцелевшего является одним из предвестников посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), поэтому если не обращать на него внимание, вы получите ряд проблем, среди которых низкий эмоциональный фон, ночные кошмары и депрессия.

Что нужно делать, чтобы избежать проблем? Во-первых, объяснить себе, что не вы повлекли за собой войну. Не по вашей вине погибают люди, рушатся чьи-то судьбы. Почему вы решили взять на себя ответственность за чужие грехи? Во-вторых, вы находитесь в лагере пострадавших. Вряд ли с началом войны ваша жизнь улучшилась, если вы постоянно себя в чем-то вините. Если вам не удалось себя убедить, обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту, которые вам объяснят, что радоваться и наслаждаться жизнью во время войны не запрещено, а наоборот – рекомендовано. Укрываться от положительных эмоций, особенно сейчас, просто вредно для здоровья, потому что только они могут подарить ощущение баланса и гармонии.

Радость – это базовая человеческая эмоция, которую нельзя подавлять. От нее не нужно отворачиваться. Так что не бойтесь соседского осуждения, когда курьер привозит вам что-нибудь вкусненькое. Смело идите в магазин за новым смартфоном. Улучшите настроение, одновременно поддержав отечественный бизнес. Читайте книги, смотрите сериалы и слушайте любимую музыку. Жизнь продолжается здесь и сейчас, и зачем откладывать на будущее приятные эмоции? К тому же наши бойцы частенько выкладывают в соцсетях видео, в которых просят украинцев не киснуть и не терять оптимизм, потому что именно за нашу счастливую и радостную жизнь идет борьба с врагом.

Станьте мотиватором для других

Быть в порядке во время войны – почти нереальная задача. Поэтому если вы качественно выполняете свою работу, заботитесь о себе и близких – это уже большое дело.

Вообще же, если синдром вины уцелевшего вас не отпускает, возьмите за правило каждый день делать одно доброе дело, которое приближает нас к победе. Это может быть маленький донат волонтерам, плетение маскировочных сеток или приготовление пищи для бойцов (подобные волонтерские центры сейчас почти в каждом населенном пункте), пожертвование ненужных вещей переселенцам. В конце концов позвоните родным со словами поддержки или напишите мотивационный пост в соцсети. Не забывайте заботиться о детях и членах семьи. И никогда не ждите, чтобы кто-нибудь поднял вам настроение. Заряжайте оптимизмом других. Станьте для кого-нибудь мотиватором. Все эти добрые дела предоставят вам ощущение причастности к всеобщей борьбе над врагом, приблизят победу и гарантированно подарят ощущение радости. Так что радуйтесь каждому дню, потому что один из них обязательно станет днем победы.

Как писал "Телеграф", ранее психолог объяснил жестокость россиян к украинцам.