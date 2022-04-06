Мир оказался не "русским": психолог объяснил жестокость россиян к украинцам

Россияне начинают понимать, что русские и украинцы – это не один народ.

После многочисленных убийств мирных жителей в Буче и других городах, а также открытого призыва уничтожать украинцев, многие задаются вопросом о чрезвычайной жестокости россиян.

Психолог, волонтер Валентин Ким специально для "Телеграфа" прокомментировал смену парадигмы российской пропаганды, еще недавно вещавшей о "едином народе".

Он отметил, что в идеологии российских СМИ произошел серьезный слом и провал идеи "одного народа". Такую идею высказывал путин, многие другие, она была на знаменах пропагандистов.

"Активно муссировалось, что русские и украинцы – один народ. Под это шло обоснование гипотетического объединения. Это была такая вот рабочая идеология. Четкий инструмент, который помогал достигать информационных, пропагандистских, идеологических целей", – поясняет Валентин Ким.

Сейчас же, подчеркивает он, мы становимся свидетелями того, как рушится эта идеология. Как к россиянам приходит, наконец, понимание того, что русские и украинцы – это не один народ.

"И самая первая реакция, которая по этому поводу проявляется у россиян, – это агрессия. Агрессия в ответ на то, что обрушился их миф, обрушилась идея, обрушилась картина мира. В их понимании мир оказался более агрессивным, коварным, "не русским". Отсюда – открытые призывы к уничтожению украинцев. Призывы, которые – не пустой звук, как показали последствия российской оккупации в Киевской области", – отмечает психолог.

Напомним, что в россии на официальном пропагандистском ресурсе "РИА Новости" вышла статья Тимофея Сергейцева "Что россия должна сделать с Украиной", в которой, по сути, расписан план геноцида украинцев с массой выдуманных определений – "денацификация", "дебандеризация", "деукраинизация" и "деевропеизация".

Текст вызвал широкое обсуждение в сети, и на него даже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.