Трагедия в Хмельницкой области: в отстойнике обнаружили тело ребенка
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Мальчик пошел гулять и не вернулся домой
Второклассника нашли мертвым 31 октября в селе Куриловка Волочисской громады в Хмельницкой области. Тело мальчика обнаружили в отстойнике.
Ребенка искали несколько дней. Об этом рассказала начальница сектора коммуникации ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега.
Мать ребенка обратилась в полицию 29 октября, ведь мальчик гулял и не вернулся домой.
"Подняли всех людей, искали несколько дней. Полицейскими открыто уголовное производство с примечанием "Несчастный случай", — рассказала Инна Глега.
Тело мальчика, по словам пресс-офицера ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Виталия Гричанюка, обнаружили в отстойной яме на глубине 8 метров. Чтобы достать его, пришлось полностью спустить отстойник.
К поискам мальчика привлекли водолазов ГСЧС.
Учителя Куриловской гимназии, где учился второклассник, выразили свои соболезнования родственникам погибшего.
"Учительский и ученический коллектив гимназии выражает искренние соболезнования семье мальчика. Отдыхай с богом, ангелочек, мы будем помнить тебя искренним и улыбающимся. К сожалению, слишком коротким был твой земной путь. Вечная память", — говорится в сообщении.
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