Не только на суше: в Днепре установили елку под водой (фото)
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Начало традиции было положено более 20 лет назад
В Днепре на дно Новониколаевского карьера драйверы установили новогоднюю елку под водой. Теперь символ новогодних праздников находится не только на суше.
Драйверы из клуба "Тритон" опускают елку в озеро в затопленном карьере возле села Новониколаевка рядом с рекой Сура. Об этом сообщил водолаз Андрей Воробьёв на своей странице в Фейсбуке.
Перед погружением, елку украсили светодиодной лентой, дождиком, елочными игрушками. А также к дереву прикрепили забавную картинку с символом драйверов.
"Рождество приближается, надо ставить елку, и под водой тоже", — пишут драйверы в соцсети.
Зеленое дерево устанавливают не в первый раз. Такая традиция в Днепре существует около двух десятков лет. Таким образом, аквалангисты празднуют Новый год.
"Вопреки всему и несмотря ни на что, елка под водой, а это значит, что все будет андервотер!", — говорят драйверы.
Ранее "Телеграф" писал, как сделать искусственную елку более пышной. Существует три метода.