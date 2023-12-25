Не тільки на суші: у Дніпрі встановили ялинку під водою (фото)

Традицію започаткували 20 років тому

У Дніпрі на дно Новомиколаївського кар’єру драйвери встановили новорічну ялинку під водою. Тепер символ новорічних свят знаходиться не тільки на суші.

Драйвери з клубу "Тритон" опускають ялинку в озеро в затопленому кар’єрі біля села Новомиколаївка, що поряд з річкою Сура. Про це повідомив водолаз Андрій Воробйов на своїй сторінці в Фейсбук.

Перед зануренням, ялинку прикрасили світлодіодною стрічкою, дощиком, ялинковими іграшками. А також до дерева прикріпили кумедну картинку із символом драйверів.

"Різдво наближається, треба ставити ялинку, і під водою також", — пишуть дайвери у соцмережі.

Зелену красуню встановлюють не вперше. Така традиція в Дніпрі існує майже два десятки років. У такий спосіб аквалангісти святкують Новий рік.

"Всупереч усьому і попри все, ялинка під водою, а це означає, що все буде андервотер!", — говорять драйвери.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити штучну ялинку пишнішою. Існує три способи.