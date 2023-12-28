Праздник с огоньком: в Мелитополе вспыхнула баня с оккупантами (видео)

Забыли про технику безопасности?

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на четверг, 28 декабря, загорелась частная баня. В ней местные "МЧСники" и коллаборанты праздновали всероссийский День спасателя.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Как отмечают местные жители, дом и баня принадлежит местному спасателю.

"Очередной вечер "отдыха" оккупанты устроили вчера во время празднования "всероссийского дня спасателя". Однако не присмотрели за техникой безопасности и пережарились", — отмечает Федоров.

Местные телеграм-каналы пишут, что самым частым гостем у владельца бани был коллаборант по оккупационной администрации – начальник фейкового департамента капстроительства и УЖКХ Алексей Тегимбаев.

В преддверии пожара "МЧСники" принимали поздравления от гауляйтерки Галины Данильченко и партии Путина, фотографировались у елки на площади.

"МЧСники" у елки

"Потом заливали глотку и парились в бане", — добавляют в телеграм-канале.

Заметим, что ни предварительная причина возникновения пожара, ни количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, что 24 декабря в оккупированной россиянами Горловке произошел масштабный пожар в торговом центре "Галактика" (бывший "Эпицентр"). По предварительной информации, это произошло в результате прилетов.