Свято з вогником: у Мелітополі спалахнула лазня з окупантами (відео)
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Забули про техніку безпеки?
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у ніч проти четверга, 28 грудня, загорілась приватна лазня. У ній місцеві "МНСники" та колаборанти святкували всеросійський День рятувальника.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Як зазначають місцеві мешканці, будинок та баня належить місцевому рятувальнику.
"Черговий вечір "відпочинку" окупанти влаштували вчора під час святкування "всеросійського дня рятувальника". Проте не догледіли за технікою безпеки і пересмажилися", — зауважує Федоров.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що найчастішим гостем у власника лазні був колаборант з окупаційної адміністрації – начальник фейкового департаменту капбудівництва та УЖКГ Олексій Тегімбаєв.
Напередодні пожежі "МНСники" приймали привітання від гауляйтерки Галини Данильченко та партії Путіна, фотографувалися біля ялинки на площі.
"Потім заливали горлянку і парилися в лазні", — додають у телеграм-каналі.
Зауважимо, що ані попередня причина виникнення пожежі, ані кількість постраждалих наразі не відома.
Раніше "Телеграф" писав, що 24 грудня в окупованій росіянами Горлівці сталася масштабна пожежа у торговому центрі "Галактика" (колишній "Епіцентр"). За попередньою інформацією, це сталося внаслідок прильотів.