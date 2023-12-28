Свято з вогником: у Мелітополі спалахнула лазня з окупантами (відео)

Забули про техніку безпеки?

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у ніч проти четверга, 28 грудня, загорілась приватна лазня. У ній місцеві "МНСники" та колаборанти святкували всеросійський День рятувальника.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Як зазначають місцеві мешканці, будинок та баня належить місцевому рятувальнику.

"Черговий вечір "відпочинку" окупанти влаштували вчора під час святкування "всеросійського дня рятувальника". Проте не догледіли за технікою безпеки і пересмажилися", — зауважує Федоров.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що найчастішим гостем у власника лазні був колаборант з окупаційної адміністрації – начальник фейкового департаменту капбудівництва та УЖКГ Олексій Тегімбаєв.

Напередодні пожежі "МНСники" приймали привітання від гауляйтерки Галини Данильченко та партії Путіна, фотографувалися біля ялинки на площі.

"МНСники" біля ялинки

"Потім заливали горлянку і парилися в лазні", — додають у телеграм-каналі.

Зауважимо, що ані попередня причина виникнення пожежі, ані кількість постраждалих наразі не відома.

Раніше "Телеграф" писав, що 24 грудня в окупованій росіянами Горлівці сталася масштабна пожежа у торговому центрі "Галактика" (колишній "Епіцентр"). За попередньою інформацією, це сталося внаслідок прильотів.