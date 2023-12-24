В Росії палає пожежа на атомному ліхтеровозі "Севморпуть" – ЗМІ

"Севморпуть" – атомний ліхтеровоз радянської побудови, Росія такі судна будувати вже не вміє

В Росії сталася надзвичайна подія на території причалу Федерального державного унітарного підприємства "Атомфлот" – там виникла пожежа на атомному ліхтеровозі "Севморпуть". Це єдиний діючий вантажний корабель у світі та у Росії, на якому є атомна силова установка.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву, зроблену у пресслужбі главку МНС Росії по Мурманській області. Мова може йти саме про "Севморпуть".

Офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає. Останнім часом "Севморпуть" стояв на причалі "Атомфлоту" у Мурманську.

"Севморпуть" – криголамно-транспортне судно (ліхтеровоз) з атомною силовою установкою типу КЛТ-40 радянської побудови. Побудований у 1988 році, тобто, зараз йому 34 роки, що для атомохода взагалі не старість. Водотоннажність ліхтеровоза – 61880 тонн, довжина – 260 метрів.

Це найбільше з чотирьох побудованих цивільних торгівельних суден, на яких є ядерна енергетична установка. Судно назвали на честь Північного морського шляху, для якого він будувався, також "Севморпуть" є єдиним у своєму класі та виді – Росія такі судна будувати вже не вміє.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни намагаються відремонтувати корабель "Аскольд", пошкоджений Збройними силами України в ніч проти 4 листопада. Відомо, що окупанти маскують пошкодження плавального засобу, щоб їх не можна було побачити із супутників.