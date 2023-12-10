Підбитий ЗСУ "Аскольд" вже ремонтують на тому ж заводі – ЗМІ

Пошкодження корабля замаскували, щоб їх не побачили супутники

Російські терористи намагаються відремонтувати малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" – "Аскольд", який був сильно пошкоджений українськими ракетами під час ракетної атаки на Керч 4 листопада. Зараз корабель знаходиться на тому ж заводі "Залив".

Про це повідомляє видання Defence Express. За даними дослідників, на які посилається ЗМІ, станом на 3 грудня "Аскольд" вже був на заводі у ремонті.

При цьому найсильніше ушкоджені ділянки корабля терористи замаскували. Вочевидь, це зроблено для того, щоб за допомогою супутникових знімків неможливо було оцінити реальні пошкодження "Аскольда".

Тим часом російські окупанти змогли перекинути ще два малі ракетні кораблі типу "Каракурт" у Чорне море. Це встановив OSInt-дослідник М.Т. Андерсон за супутниковими знімками. Ймовірно, що серед них – МРК "Туча", побудований у липні 2023 року на Зеленодольскій верфі. Як і "Аскольд", цей корабель може нести вісім ракет "Калібр", а тому є пріоритетною ціллю.

"Аскольд" на ремонті

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські окупанти перемістили підбитий у вересні корабель "Мінськ".

Також 10 листопада успішним ударом надводних безпілотних дронів було знищено два катери проєкту 11770 (класу "Серна").