Плюс два ракетні кораблі окупантів у Чорному морі: що відомо про перекидання (фото)

Їх транспортували через Волго-Донський канал та Дон

Російські окупанти змогли перекинути ще два малі ракетні кораблі типу "Каракурт" у Чорне море. Це встановив OSInt-дослідник М.Т. Андерсон за супутниковими знімками.

Таку інформацію повідомив військовий оглядач Ігаль Левін. Детальні дані він опублікував на своєму офіційному Telegam-каналі.

Експерт вважає, що вони були побудовані на Зеленодольській верфі на Волзі, потім транспортовані через Волго-Донський канал та Дон.

Таким чином, у Чорному морі тепер діє три кораблі цього типу – "Циклон", "Амур" та "Туча". Ще один – "Аскольд", був суттєво пошкоджений на верфі в Керчі крилатими ракетами SCALP-EG, запущеними Повітряними силами ЗСУ.

Наголошується, що кораблі типу Каракурт, незважаючи на малі розміри, можуть нести до восьми крилатих ракет "Калібр". На зеленодольській верфі зараз будується ще один корабель цього проекту — "Тайфун". Згідно з планом, він буде добудований за рік.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські окупанти перемістили підбитий у вересні корабель "Мінськ".