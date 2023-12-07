Плюс два ракетных корабля оккупантов в Черное море: что известно о переброске (фото)

Их транспортировали через Волго-Донской канал и Дон

Российские оккупанты смогли перебросить еще два малых ракетных корабля типа "Каракурт" в Черное море. Это установил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон по спутниковым снимкам.

Такую информацию сообщил военный обозреватель Игаль Левин. Подробные данные он опубликовал на своем официальном Telegam-канале.

Эксперт считает, что они были построены на Зеленодольской верфи на Волге, затем транспортированы через Волго-Донской канал и Дон.

Таким образом, в Черном море теперь действует три корабля этого типа – "Циклон", "Амур" и "Туча". Еще один – "Аскольд", был существенно поврежден на верфи в Керчи крылатыми ракетами SCALP-EG, запущенными Воздушными силами ВСУ.

Отмечается, что корабли типа Каракурт, несмотря на малые размеры, могут нести до восьми крылатых ракет "Калибр". На Зеленодольской верфи сейчас строится еще один корабль этого проекта – "Тайфун". Согласно плану, он будет достроен через год.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские оккупанты переместили подбитый в сентябре корабль "Минск".