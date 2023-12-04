Оккупанты переместили подбитый в сентябре корабль "Минск": что с ним сейчас (фото со спутника)

В Корабельной бухте находятся производственные мощности Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе

Оккупанты вывели из сухого дока подбитый в сентябре в Севастополе большой десантный корабль (БДК) "Минск". С полностью срезанной надстройкой сейчас он находится в Корабельной бухте рядом с сухим доком, в котором корабль был подбит украинской ракетой 13 сентября.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутников, подводная лодка "Ростов-на-Дону", также разбитая ракетой, по прежнему стоит в сухом доке. Кроме того, в Корабельной бухте находится еще один БДК проекта 775. Возможно, он ожидает ремонта.

В Корабельной бухте находятся производственные мощности Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе. Снимок со спутника SkySat опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson. Он сделан 2 декабря.

Напомним, Минск" является большим десантным кораблем (БДК) проекта 775 — по кодификации НАТО — Ropucha (Жаба). В этот проект входила целая серия БДК ближней и дальней морской зоны построенные в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" еще для ВМФ СССР. В серию, к слову, входил и другой его российский "брат" по несчастью — БДК "Оленегорский горняк". Его серьезно повредили летом 2023 года.

Как сообщал "Телеграф", историк Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что главным успехом Украины за последнее полугодие является морская победа в Черном море. По его словам, "украинцам ко всеобщему удивлению удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном".