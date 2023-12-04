Окупанти перемістили підбитий у вересні корабель "Мінськ": що з ним зараз (фото з супутника)

У Корабельній бухті знаходяться виробничі потужності Севастопольського морського заводу імені Серго Орджонікідзе

Окупанти вивели із сухого доку підбитий у вересні у Севастополі великий десантний корабель (БДК) "Мінськ". З повністю зрізаною надбудовою зараз він перебуває у Корабельній бухті поряд із сухим доком, у якому корабель був підбитий українською ракетою 13 вересня.

Як повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників, підводний човен "Ростов-на-Дону", також розбитий ракетою, як і раніше, стоїть у сухому доці. Крім того, в Корабельній бухті перебуває ще один БДК проєкту 775. Можливо, він чекає на ремонт.

У Корабельній бухті є виробничі потужності Севастопольського морського заводу імені Серго Орджонікідзе. Знімок із супутника SkySat опублікував OSINT-дослідник MT Anderson. Його зроблено 2 грудня.

Нагадаємо, "Мінськ" є великим десантним кораблем (БДК) проекту 775 — за кодифікацією НАТО — Ropucha (Жаба). серію, до речі, входив і інший його російський "брат" за нещастям — БДК "Оленьогірський гірник", який серйозно пошкодили влітку 2023 року.

Як повідомляв "Телеграф", історик Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що головним успіхом України за останнє півріччя є морська перемога у Чорному морі. За його словами, "українцям на превеликий подив вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном".