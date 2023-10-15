Відьма, що передбачила потоплення корабля "Державина", дала прогноз щодо Криму

Вже невдовзі війська Росії можуть очікувати чергових "сюрпризів" від українських воїнів.

У ході контрнаступу Збройних сил України спочатку буде звільнено Херсонську область, а вже за нею — тимчасово окупований Крим. При цьому найближчим часом для загарбників на півострові будуть чергові "подарунки".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла найвідоміша відьма України Марія Тиха. За її словами, варто бути готовими до того, що росіяни підуть на правий берег.

"Ми чекаємо на деокупацію Херсонської області, чекаємо на контрнаступ. Думаю, що найближчим часом зробимо ще "подарунки" Криму. Буде ще удар по трьох кораблях", — сказала Тиха.

При цьому варто відзначити цікавий момент — Марія сказала, що один зі знищених кораблів називатиметься чоловічим ім’ям та прізвищем і він буде повністю потоплений або в ньому буде серйозно пробито днище. Це інтерв’ю записувалося 7 жовтня, а коли воно було в процесі підготовки до публікації, російські окупанти втратили свій корабель Павло Державін.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Я поки не відчуваю смерті путіна": відьма Марія Тиха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що для російських окупантів уже не існує безпечних місць у Криму.