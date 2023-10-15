Ведьма, предсказавшая потопление корабля "Державина", дала прогноз по Крыму

Уже вскоре войска рф могут ожидать очередных "сюрпризов" от украинских воинов

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины сначала будет освобождена Херсонская область, а уже вслед за ней — временно оккупированный Крым. При этом в ближайшее время для захватчиков на полуострове будет очередные "подарки".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала самая известная ведьма Украины Мария Тихая. По ее словам, стоит быть готовыми к тому, что россияне еще пойдут на правый берег.

"Мы ждем деоккупации Херсонской области, ждем контрнаступления. Думаю, что в ближайшее время сделаем еще "подарочки" Крыму. Будет еще удар по трем кораблям", — сказала Тихая.

При этом стоит отметить интересный момент — Мария сказала, что один из уничтоженных кораблей будет называться мужским именем и фамилией и он будет полностью потоплен или в нем будет серьезно пробито днище. Данное интервью записывалось 7 октября, а когда оно было в процессе подготовки к публикации, российские оккупанты потеряли свой корабль Павел Державин.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Я пока не чувствую смерти путина": ведьма Мария Тихая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что для российских оккупантов уже не существует безопасных мест в Крыму.