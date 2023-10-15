"Таролог гадает по инструкции, а экстрасенс на картах видит свое "кино": ведьма Мария Тихая

С началом "большой" войны ведьме каждую ночь начали сниться толпы покойников, просящих о помощи

В интервью "Телеграфу" писательница Лада Лузина подчеркивала: после полномасштабного российского вторжения украинская ведьма стала восприниматься как берегиня. Строки "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" — знают и напевали почти все.

Кто же она такая, современная украинская ведьма? Об этом "Телеграфу" удалось поговорить с самой известной ведьмой Украины Марией Тихой.

— Считается, что ведьмы — это старушки, наговаривающие шепотки, выливающие порчи и сглазы на воск и так далее. Вы с первого взгляда ломаете этот стереотип.

— Я как раз сломала все шаблоны. Меня в свое время не хотели брать в "Битву экстрасенсов" из-за моей внешности. У людей есть представление, что ведьма должна быть старая, горбатая, носатая бабулька. Потом я доказала, что не важно, как ты выглядишь, важно — насколько ты силен в плане практики. К моей практике претензий нет.

Ведьмы испокон веков — красивые девушки. Современная ведьма — это обычная девушка. Она также может ухаживать за собой, ходить на уколы красоты, прибегать к пластике — делать все, что считает нужным. Это ее выбор.

"Современная ведьма - обычная красивая девушка", - говорит Мария Тихая. Разрушение мифа о деревенской сгорбленной старушке- ведьме - налицо

— Каково это — быть ведьмой в такое жесткое время — во время войны? К вам вряд ли приходят, когда все хорошо. А сейчас в стране — сплошная кровоточащая рана: смерти, пропавшие без вести, прилеты, родные в оккупации.

— Сильнее становится связь с Родиной, родной землей. Я выезжала в начале войны за рубеж, больше не хочу.

Если покопаться в истории, то именно во время войны "рождались", набирали силу ведьмы, колдуны, практики. Ставлю в пример ту же Вангу, Вольфа Мессинга и других. По сути, война — это роковое время, время трансформации. Трансформация может быть глобальная, может быть личностная. Мы становимся сильнее. В связи с такими событиями каждый человек в Украине, в том числе — и ведьмы, становится сильнее. Нам нужно объединяться, нам нужно вместе это все "вывозить".

— Многие говорят, что у них обострилась интуиция, они видят более яркие сны. Это связано с войной?

— Да. Сейчас наш род, наши ушедшие родственники, пытаются нас защитить, подсказывают, помогают. В том числе — через сны. Плюс нам помогают наши усопшие мальчики — военные. Когда война закончится, это все прекратится. Люди, которые были обычными людьми, перестанут все это видеть. А практики останутся практиками.

— Вы в интервью YouTube-каналам говорили не раз, что в начале войны было очень много просьб по пропавшим людям, поиску тел погибших. Сейчас с чем обращаются?

— Сейчас, как и до войны, это вопросы любви, наказание обидчиков, защита, чистки. Естественно, поиски пропавших, погибших — как найти тело. Спрашивают часто, как правильно провести усопших, чтобы на том свете им было лучше. И, конечно же, просят посмотреть ситуацию в том или ином городе — по прилетам, событиям ближайшего времени.

Мария Тихая: "Главные вопросы сейчас, как и до войны - любовь, наказание обидчиков, защита, чистки".

— Как вы морально выдерживаете запросы по поиску погибших?

— Я не выдерживаю уже, это очень сложно. Сейчас я немного ограничила поиски, потому что это морально очень тяжело — я понимаю, что так можно сойти с ума. Я так решила после того, как мне каждую ночь начали сниться толпы покойников, просящих о помощи. Это было через полгода после начала войны. И я поняла, что я не "вывожу".

Сила выдерживать дается, но работать на износ не нужно. Я это делала — поверьте, так не надо. Никто вас не пожалеет, никто вас не оценит, и здоровье вы не вернете. Нужен разумный подход. И иногда отдыхать тоже нужно.

— Есть ли какие-то "побочки" от обладания способностями, от того, чтобы быть ведьмой?

— Конечно. Мало того, что просмотры, ритуалы, вся работа очень сильно изматывает, идет колоссальная трата энергии. Тем более сейчас, когда идет война, это в троекратном размере все.

Во-вторых, когда человеку что-то дают, у него что-то забирают. Например, у меня есть способности и дар, но у меня проблемы могут быть в какой-то важной для меня сфере. И нужно это все прорабатывать через трансформацию.

— Кому-то в консультациях, помощи отказывали? Бывает, что нельзя вмешиваться или видите что-то очень плохое?

— Бывает, отказываю. Если я вижу, что ситуация мне неподвластна, я не могу ничего поменять. Второе — когда вижу, что это судьбоносное что-то — например, человек должен умереть, и я не имею права в это лезть. Если человеку суждено, это произойдет, и я не могу на это повлиять. Я — только посредник между силами и людьми. Я — никто, есть у нас боги, которые решают. И третье — когда человек неуправляем, когда он не слышит, не идет на диалог, я отказываюсь работать сразу.

— После тяжелых историй как восстанавливаетесь? Это сейчас для нас всех актуально, я думаю.

— Думаю, как и все — хороший сон, качественный секс, вкусная еда. Медитации тоже очень хорошо помогают. Но бывает, что восстановление занимает неделю. После поиска пропавших, когда ты оторванных рук, ног насмотришься… когда снимаешь порчи. Серьезные порчи. Люди считают, что это легко, но это не так. Очень сложно пропускать через себя такие энергии, особенно смерти, хотя я — некромант.

— У вас есть дочь. У нее проявляются способности? Способности ведьмы по наследству — это дар или крест?

— Способности проявляются. Я считаю, что это — самый большой и дорогой подарок, которым можно наградить человека. И я очень благодарна силам за него. Я никогда не пожалею и не пожалела бы о том, что у меня есть способности. Благодаря им я являюсь собой. И я считаю, что моему ребенку повезло: я максимально ее в этом поддержу. Она у меня умничка. Кстати, смерть очень лояльно к деткам относится.

Марию нарисовали в образе ведьмы - хранительницы Украины

— А у вас как проявлялись способности, в каком возрасте?

— Я с самого детства была странным ребенком. Согласитесь, когда шестилетнего ребенка тянет на кладбище, когда он прямо ждет этого, это уже очень странно. Я начала видеть, начала слышать и для меня это не было чем-то удивительным.

Касательно дальнейшего пути становления… У каждого практика есть свои сложности. Люди считают, что ведьма получает хорошие деньги за свои услуги и живет припеваючи. Но я могу сказать честно: даже хороших денег за колоссальную трату энергии, которую вкладывает практик, мало. Потому что потом это все проявляется на здоровье. Мы же тоже не вечные. Есть физическое тело, которое не может восстановиться, потому что куча работы и так далее. Путь становления у меня был очень сложным, я прошла в этой жизни очень многое. Начиная от своего непростого рождения и заканчивая жизнью с мужем, который употреблял наркотики. Так что у меня есть своей багаж негативного опыта и трудностей.

Сейчас Украина трансформируется, и многие из нас обладают сверхчувствительностью, видят сны, могут почувствовать будущее. Так нас хранит род, говорит Мария Тихая. После войны все вернется на круги своя

— Вам сложно было в свое время сказать близким о том, что вы — ведьма, выйти на публику? Как те же близкие отнеслись?

— Близкие люди изначально не очень хорошо отнеслись. Сейчас уже все нормально, уже все привыкли. А публичность — это мое. Я хорошо себя чувствую на телевидении, на съемках, перед камерой. А когда силы дают подарок практику в формате того, что он должен быть публичным, значит, так нужно. И я очень благодарна за это. Не всем дают такую возможность.

— У каждого народа было свое представление о смерти, свой пантеон богов и свои традиции. Есть ли такое, что ведьма должна следовать традициям той земли, на которой она живет?

— Я работаю со славянскими богами смерти — Марой, Велесом, Чернобогом. Также я работаю с мексиканским культом смерти Санта Муэрте. Ведьма может соприкасаться со многими культурами, многими традициями. Но я считаю, что в первую очередь нужно обучаться традиции предков. Это очень важно.

— Сможем ли мы жить, как раньше, в Буче, Мариуполе, Бахмуте?

— К сожалению, на землях, где пролито много крови, нужно будет делать дополнительные манипуляции. Потому что в Буче очень много усопших людей, которые не проведены за черту, они "застряли". Плюс они были замучены. Нужно все это будет подчищать, их провести. Это уже будет задача практиков после войны.

Очень большая проблема, когда не могут найти тела человека. Когда нет тела, соответственно, нет похорон. Тело не предается земле, это ужасно. Душа мучается, застряёт здесь, на земле, не может перейти черту. Тут нужны в помощь практики — некроманты, которые могу провести человека за черту, помочь ему перейти и упокоиться.

— Вы говорили, что часто спрашивают: как правильно провожать погибших воинов.

— Да все по стандарту. Если человек христианин, то по христианским канонам. Всегда нужно провожать человека по традициям, в которых он жил, которые он чтил.

Татуировки имеют значение: кресты и знаки посвящены славянским древним божествам. А каждая бусинка - символ ушедшего предка

— Сегодня бум тарологов и карт таро. Все ли могут изучать этот инструмент?

— Таро могут изучать все. Но таролог и экстрасенс отличаются тем, что таролог гадает по инструкции, а экстрасенс берет в руки карты и видит свое "кино". Смотрит на изображение карты — и у него в голове свои картинки появляются. Я — не таролог, я — экстрасенс и ведьма. И меня обижает, когда меня называют тарологом. Таро может каждый изучать, но сам факт — будет ли инструмент работать в руках человека — вопрос.

Как правильно это делать? Просыпаетесь утром, тасуете колоду и достаете карту дня. Записываете в блокнот. А вечером смотрите, что у вас за день произошло, и как эта карта "проигралась" лично для вас. Записываете. Так у вас накопятся личные ассоциации с этой картой — хорошая она или плохая. Как может проигрываться по событиям. Вы сможете разобраться и будете чувствовать карты, не просто читать по инструкции.

— Могут ли научить работать с этим инструментом курсы таро?

— Я не верю в эти курсы. Один человек может так карту читать, другой — иначе. У одного одни ассоциации из подсознания, у другого — другие. Кроме того, вас никто не вправе обучать. Конструкцию дать — да. Но обучить? А кто вам сказал, что человек умнее вас или лучше читает таро?

Я не ходила на курсы. Когда начинала, купила книгу, прочла раз — и все. Потом опыт и практика помогли мне работать. Если в тебе это есть, то оно есть — знание внутри, способность чувствовать карты.

— Почему предсказания меняются?

— Если событие роковое, предсказания никогда не меняются. Это уже очень много раз доказано мной относительно смертей, которые я предсказывала. Смерть Пригожина я предсказала еще полгода назад. Если событие не роковое, а повседневное, все поменяться может. Все зависит от решения, выбора и действий людей. Не меняются события только связанные со смертью или рождением.

— Как вы обучались?

— Мне очень повезло. Сначала я попала на практиков, которые на мне отрабатывали приемы, "вшивали" в меня покойников. Но я выкарабкалась, мне повезло. А потом меня сила подвела к очень хорошему практику, который мне помог. До сих пор это мой лучший друг, но не всем так везет.

— Как строится ваш день? Наверняка, работа с мертвыми предполагает, что рабочий день "заходит" на темное время суток.

— Я ночной человек, я сова. Я могу спать по три часа, могу пахать. Да и вообще ночь — это время ведьм. Ночью у нас всегда открывается второе дыхание.

Относительно дня современной ведьмы — ничего особенного. Я же не просыпаюсь в гробу. Все, как у обычных людей. Просыпаюсь в кроватке. Мой утренний ритуал — обязательно пью кофе. Потом бегу по делам. Или в салон — привести себя в порядок, или сразу по делам — работаю, даю интервью. Все, как у обычных людей, ничего особенного. Ну, да, работаю я на кладбище часто. Ну и что? Ничего страшного. Кто-то в офисе сидит, и ему ок.

— Говорят, что война затянется на годы. Вы в начале 2023 года, когда мы все горели надеждой, что придет весна и контрнаступление решит все, сказали, что нет — все затянется до 2024-го.

— Я до сих пор надеюсь, что война закончится в 2024 году. Но я не видела никаких видений об окончании войны. Пока не вижу видений — ничего ни подтверждать, ни опровергать не буду.

— Мы много слышим о том, что на украинских практиков ведут атаки российские шаманы, колдуны, маги. Что идет своя невидимая война. Вы с этим сталкивались?

— Мое фото было в официальной группе Скабеевой. Я думаю, что я враг для них всех. Но мне все равно. Считаю, что на нашей стороне — справедливость, а где справедливость — там сила. Что они там будут делать, мне абсолютно все равно. Я "перекушу" каждого из них.

Все украинские женщины - ведьмы — талантливые, умные и сильные, - говорит Мария Тихая

— Мы очень ждем освобождения юга. Может, Крыму стоит готовиться активнее всех?

— Когда я смотрела ситуацию, мне показали, что сначала будет освобождена Херсонская область, а потом — Крым. Но будьте готовы к тому, что "русня" еще пойдет на правый берег.

Мы ждем деоккупации Херсонской области, ждем контрнаступления. Думаю, что в ближайшее время сделаем еще "подарочки" Крыму. Буде еще удар по трем кораблям. Один корабль с мужским именем или фамилией. Он будет или полностью потоплен, или серьезно пробито днище. (Интервью записывалось 7 октября, пока оно готовилось к публикации, россияне лишились корабля "Павел Державин", — Ред.)

— Есть ли у Украины покровители на так называемом "тонком" плане?

— Есть, у каждого — свои. Для людей это, в первую очередь, их мертвые предки, род.

— Мы увидели ужасные новости по Израилю. Это надолго? И как отразится на Украине?

— Считаю, что будет война Израиля с Палестиной. И считаю, что Израиль "наваляет" в конечном итоге Палестине. У них достаточно сил, оружия и денег для этого. Другой вопрос — откуда у Палестины столько ракет? Кто им помог, что это?

Относительно нас, поддержка и помощь Украине не прекратится, хотя я говорила, что в октябре будет пауза, какое-то торможение с поставками, но это временно.

— И не можем не спросить: вы не видели, когда умрет путин? И правда ли, что он использует ритуалы и магию для того, чтобы держать власть?

— Касательно того, умрет путин, или нет, я на такие вопросы по картам не смотрю. Все мои предсказания относительно смертей, которые сбывались, опираются на мое ясновидение и способности некроманта. По ощущениям я пока не чувствую именно сейчас его смерти. Когда будет какое-то видение, я обязательно расскажу.

Что касается ритуалов — делает 100%, он в это верит. Это можно понять, даже проанализировав, как он выбирает даты обстрела. У Гитлера в свое время были свои маги ("Аненербе"). путин "косит" под Гитлера, у него есть свои шаманы и маги, и ритуалы он тоже проводит. Если посмотреть, какую он церковь сделал — церковь войны — это церковь дьявола. Но того, о котором у людей искаженное представление, у росиян все косо-криво. Смерть и дьявол — они другие, и, как высшие силы — они всегда за справедливость. И высшим силам все равно, сколько ты денег даешь и какие подношения приносишь — они смотрят на суть дела, на внутреннее естество человека.