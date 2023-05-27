"Все важные политические события происходят в волшебные даты" — писательница Лада Лузина о Киеве, войне и ведьмах

В канун Зеленой недели "Телеграф" поговорил с самой мистической писательницей Киева Ладой Лузиной о том, кто такие мавки, как праздновать Русалью неделю, чем украинская ведьма отличалась от европейской и почему Верховную Раду нужно перенести

Широкомасштабная война с россией привела к всплеску национального сознания. Мы стали больше читать на украинском, покупать украинское, праздновать наши забытые украинские праздники.

24 февраля — день бога смерти Велеса

— Вы очень любите Киев и не уезжали из него даже после вторжения — интуиция, нежелание бросать город?

— Одна моя читательница четко сформулировала мои чувства тогда, за что я ей благодарна: "Если главная киевская ведьма уйдет из Киева, он рухнет". Было такое ощущение, что я должна остаться, потому что я — один кирпичик из тех тысяч, которые должны держать город. Если бы все люди выехали, Киев бы замер.

Я в войну не верила, но потом поняла, что мое тело знает все лучше, чем разум. Разум как раз и не верил, но числа с 20-го [февраля] у меня начались панические атаки. У моей мамы день рождения 20-го числа, и я очень боялась этими атаками его испортить. А потом выяснилось, что тогда все уже по большому счёту решено было. И трясло меня не на пустом месте.

— Часто у вас случаются такие "совпадения"?

— Я постоянно что-то сопоставляю, анализирую. Например, вы знаете, что день, в который началась война, 24 февраля, это же день Власия-Велеса, нашего бога подземного и подводного мира, бога смерти. Меня удивило, как четко была выбрана дата. Конечно, в "Киевских ведьмах" я сама прописывала мысль о том, что все важные политические события происходят в волшебные даты, которые наши предки считали особенными. Вот так пишешь, а потом с удивлением выясняешь: то, что ты писал, как мистику, оказалось суровой правдой.

Мирный бог-скотовод Велес на самом деле имел и иную сторону — был богом подземного мира. Эдакий славянский Аид

На Власия, 24 февраля, женщины проводили ритуал, призванный укротить мужскую энергию, сделать мужчин послушными. Война — это же как раз мужская энергия. Может быть, если бы не забыли все свои ритуалы, и в этот день тоже его провели, сейчас было бы меньше черноты в нашем мире.

— Как изменился Киев за время войны?

— Сейчас это очень тревожный город. Ты выезжаешь на дачу и оказываешься в раю. Линия фронта отошла, город сейчас — один из самых безопасных, но Киев — как натянутая струна. Мы все привыкли жить обыденной жизнью в войну, но она никуда не исчезла.

Для меня мой Город очень много значит. Я бы, правда, не могла уехать и просто со стороны наблюдать, как его пытаются уничтожить. Я думала: пока смогу, буду фиксировать происходящее. Погибнем — так вместе.

Со второго дня войны я веду дневники, но вряд ли их опубликую. Кстати, одна из причин — я в дневнике могу писать без цензуры. А в соцсетях порой цензура доходит до форменного безумия. Один мой забаненный пост — за словосочетание "Война ведьм". Но когда пост попытались забанить за словосочетание "глупая женщина", я окончательно поняла, что что-то в Facebook пошло не так.

Страх не успеть

— Некоторые люди говорили мне в интервью, что поначалу вторжение россии их так выбило, что они просто не могли ничего создавать по несколько месяцев, по полгода. Как у вас получалось не "стопнуться"?

— Перед войной я только отправила книгу "Киевская ведьма. Кто она?" в печать. Было много предзаказов, потому что книги по акции шли через меня. А я — очень ответственный человек, и мне нужно было придумывать, как книги всем отправить.

Лада Лузина на перроне вокзала — только получила первый тираж "Киевская ведьма. Кто она?". В начале войны казалось, что этот тираж утерян навсегда - он печатался в Харькове

Потом я поехала за город, в свой сад. И там села за книгу "Сад украинской ведьмы". Я вообще не собиралась писать ничего подобного, да и растениями особо не интересовалась. Но вот эта тема — цветочки, растения, легенды — меня хорошо переключала.

Дальше я поняла, что у меня не окончена книга "Киевские ведьмы. Портрет Бога". И я села ее доделывать. У меня нет творческого кризиса, у меня есть страх, что я могу что-то не успеть сделать. Не хочется взорваться с компьютером и недоделанными наработками, идеями.

Работа — лучший способ сбежать от творческого кризиса, уверена писательница

Иногда я, как и все думаю: а вдруг я умру? Прилететь ведь может в любой момент. А у меня очень нервная кошка, с ней в бомбоубежище не пойдешь. А без нее — тоже не пойдешь. Поэтому остаемся дома. Выходишь ночью на кухню попить водички, смотришь в открытое окно и понимаешь, что "лететь со свистом" — это описание процесса, а не художественный оборот.

— Откуда берутся сюжеты книг?

— В юности я увлекалась Стивеном Кингом. В некоторых романах вначале он пишет, как пришла идея книги. По-моему, в "Лангольерах", он писал, что сначала пришел образ — он увидел стюардессу, которая стоит и прикрывает собой дыру в борту самолета. Археолог видит кусочек артефакта, понимает, что это, и потом кисточкой аккуратненько вычищает пыль и мусор.

У писателя образы, идеи приходят сами. А потом ты, как археолог, очищаешь, убираешь ненужное, раскапываешь нужное. Когда ты на связи с Городом, проблем с темами книг нет.

Перенос Верховной Рады

— Вы и сейчас, в войну, водите экскурсии по мистическим местам Киева. Как эта идея появилась?

— Случайно. У меня еще до войны как-то был творческий кризис длиной в полгода, мне вообще не писалось. Совсем! С одной стороны, это были прекрасные полгода, когда я порешала все вопросы, которые давно откладывала — когда я пишу, меня сложно куда-то вытащить. А когда не пишу — соглашаюсь на всевозможные авантюры, в том числе — на интервью (смеется).

Мне предложили провести экскурсию. Я подумала — почему и нет, пусть будет такой эксперимент. А на нее пришли больше ста человек. И еще не все желающие успели. Поэтому мне предложили провести вторую. На нее снова пришло более ста человек. Я водила сначала большие экскурсии, но многие жаловались, что плохо слышно, уходили расстроенные. Поэтому сейчас я вожу только камерные экскурсии, тогда и людям, и мне комфортно.

— За это время экскурсии не надоели?

— Они для меня как писателя оказались очень интересны. Во-первых, это живой контакт с читателями.

Во-вторых, повод выйти в люди, ведь писатель по природе своей часто домосед. И пройтись по городу хотя бы раз в одну-две недели мне самой очень интересно.

Настоящая ведьма в Украине — это про слияние с природой

В-третьих, это важный рабочий инструмент, как оказалось. У меня несколько книг сложились, благодаря именно экскурсиям. Когда ты хочешь хорошо понять ту или иную тему, очень удобно сначала описать ее с точки зрения "художки", потом — с точки зрения истории, и после — с точки зрения экскурсии.

На экскурсии люди задают вопросы, и ты постоянно себя проверяешь на глубину знаний. Иногда думаешь — вот здесь нужно переписать, а на эту тему — сделать статью для Facebook. Вместе эти три направления очень сильно помогают в профессии.

— Куда водите на экскурсии сейчас чаще всего?

— Всего их 13, но есть те, которые сейчас не провожу — некоторые маршруты закрыты. Например, правительственный квартал. Там у меня была одна из самых интересных экскурсий — "Страшные тайны киевских Липок".

— Вы как-то говорили, что наша Верховная Рада находится на проклятом месте. Что имели в виду?

— Есть у меня такая теория. Одно из мистических мест Киева – "Провалье". Легендам Провалья посвящена моя книга "Джек-потрошитель с Крещатика". Это известное название, оно есть на дореволюционной карте Киева. Находится Провалье ровно под нашей Верховной Радой. Рядом — Мариинский дворец. Ни с одним царем, который бывал в Мариинском, ничего хорошего не приходило. Типичный пример — Мария Федоровна, мать Николая II, к примеру, именно в Киеве, в Мариинском дворце узнала о его отречении. Если ты живешь или работаешь в месте, которое называется "провалье", не удивительно, что все твои лучшие намерения проваливаются в тартарары.

Провалье на плане Киева С. Кульженко, 1894 год

— Я писала о колодах Таро, и эксперты говорили, что именно в войну начали покупать дорогие колоды — люди стали больше баловать себя. У вас в войну вышла дорогая, богато иллюстрированная книга "Украинская ведьма. Кто она?". Почему не решили ее упростить, удешевить?

— Я её сверстала в январе 2022 года, отправила в печать первых числах февраля и потом началось вторжение. Для меня самой удивительно, что её очень хорошо покупали и сейчас отлично покупают. Она сейчас заканчивается уже, но в день несколько человек пишут — "Где купить? Как купить?"

Это книга-игрушка. Такая большая, красивая, толстая. Я ее верстала так, что даже просто прочитав все подписи к фото, ты уже будешь знать о ведьмах больше всех остальных.

— Игрушка?

— Книга, которую интересно читать и перечитывать, листать, рассматривать иллюстрации. Не просто взял, прочитал, отложил — и можно к ней не возвращаться. Книгу я делала под себя.

Украинская ведьма. Кто же она?

Недавно поняла, что по нынешним временам у меня книга не дорогая. Сейчас ее стоимость в магазинах — 900 гривен. В издательстве или у меня ее можно купить за 720. Но! Сейчас я пишу "Киевские ведьмы. Портрет Бога", и для работы мне понадобились ряд книг — по вышивке, по биографии Казимира Малевича и другие. Когда я пошла по книжным магазинам, то в лучшем случае книга с иллюстрациями стоила 1200-1500. Одну продавали по цене около 5000 гривен, а она мне была очень нужна.

— Многие мистически настроенные люди отрываются от реальности. У вас мистика во всех книгах — как удается не пересечь опасную грань?

— Я не уверена, что мне удается не пересечь эту грань (улыбается). Важно раскладывать все по полочкам. У меня есть серия "Киевские ведьмы". Это городское фентези о женщинах, которые стали хранительницами Киева. Оно завязано на исторических фактах и легендах Киева, но я очень точно понимаю, что это "художка", где я могу взять факты и что-то додумать.

В старину считалось, что превратиться в ведьму можно, встав с ног на голову в прямом смысле слова. Но все не так просто

А если брать книгу "Украинская ведьма. Кто она?", то эту книгу я писала как историческую книгу-исследование. Откуда взялся миф о киевских ведьмах и четырех Лысых горах, например? И почему любая украинская ведьма — киевская. А оказывается, считалось, что ведьмой женщина в Украине могла стать, только побывав в Киеве на Лысой горе.

А еще украинцы делили всех ведьм на урожденных и ученых. Если бы Мавка вышла замуж за Лукаша — их дочки были бы урожденными ведьмами. И украинцы верили, что такие волшебные существа жили среди нас. Но считалось также, что любая женщина в Украине может стать ведьмой ученой.

Кстати, у нас о ведьмах говорили: "Она точно что-то знает". К этой номинации я могу относиться, потому что многое знаю (смеется).

Любая украинская ведьма — киевская, уверяет писательница, опираясь на собственное исследование фольклора и исторических памяток

Как правильно праздновать Русальи святки

— Вы точно знаете, какие мистические даты у нас в ближайшее время?

— Замечательные Русальи или Зеленые святки, когда все мавки или русалки оживают. Кстати, слово "русалка" — книжное. Оно пришло к нам только в XIX веке. До этого в Украине были только мавки, и к ним не было негативного отношения. Мавками были как заложные покойники, так и духи природы.

— Заложные?

— Те, кто умер неправильно, не в свое время. По верованиям предков, у нас сейчас — время заложных покойников. Считалось, что девушки, которые умерли, не выйдя замуж, превращались в мавок. Также — маленькие детки. Практически в каждой семье были такие члены семьи, которых считали мавками и с которыми нужно было наладить отношения.

Кстати, мавка и русалка — это разные существа. Мавка — душа природы. Даже в Украине не все знают, что у нашей мавки не было хвоста. У нас были мавки водяные, полевые, погостные — разные, но все они выглядели как люди, с руками и ногами. И чаще всего — в виде детей или красивых девушек.

У привлекательной внешности мавок была своя обратная сторона, но вот хвоста точно не было

— У нас на носу русалья неделя. Что нужно делать, чтобы провести ее правильно?

— На самом деле, это почти две недели, от 1 до 12 июня. В некоторых регионах Украины главным днем Русали считался четверг перед Троицей (1 июня, так как в 2023 году Троица приходится на 4 июня — Ред.), в иных – четверг после Троицы (в этом году — 8 июня). Иногда главным днем считались проводы Русалок в первый понедельник Петровского поста — это 12 июня.

В первую очередь, Зеленые святки – это время, когда сама природа приходит в гости к людям — потому украинцы украшали зеленью и ворота, и комнаты, и иконы. А вместе с зеленью – приходили и души умерших. Потому в эти дни нужно помнить и почитать всех наших погибших. В первую очередь, погибших не своей смертью — жертв насилия, жертв убийц, утопленников, самоубийц, погибших от эпидемии и т.д. К русалкам-мавкам относили и всех погибших на войне, пропавших без вести. Людей, которым бы еще жить и жить, а они умерли намного раньше положенного срока.

В Русалью неделю мавок (русалок) полагалось привечать

В эти дни ходили на могилы, убирали, поминали за столом или выносили умершим обед в поле. Считалось, что души этих людей выходят в мир живых и находятся рядом. Даже добрым словом помянуть такого родственника — уже хорошо. А еще на зеленые святки водили хороводы, плели венки, чистили водоемы, гоняли шуляка (обряд, чтобы отвадить хищных птиц, которые могли нападать на цыплят, утят. — Ред. ), водили Тополю — проводили множество ритуалов.

"Европейская ведьма — чудовище, украинская — красавица!"

— Делали это в основном женщины?

— Большая роль в обрядах у нас всегда отводилась женщине. Когда я написала книгу "Волшебные традиции украинок", принципиальным было — украинок, не украинцев. Было много обрядов, на которые не пускали мужчин. Эта система кажется очень запутанной, пока ты не поймешь один важный принцип: вся обрядовая магия строится на одном единственном действии — подключении к природе. Вот чем наша, украинская ведьма отличается от европейской?

— Интересно, хотела спросить.

— У нас не было охоты на ведьм, были отдельные случаи жестокой расправы, но единичные. А почему так? Потому что в Европе считалось: чтобы стать ведьмой, нужно заключить пакт с сатаной. А чтобы попасть на шабаш – перемазаться мазью, для которой нужен жир убитых младенцев. Иными словами, там нельзя было быть хорошей ведьмой.

В Европе нельзя было быть хорошей ведьмой, а в Украине — можно!

В легендах и сказках об украинских ведьмах практически отсутствует сатана. Более того, украинская ведьма чертом помыкает, он у нее в услужении. В Украине если где-то бес или сатана появляется, он почему-то ведьмами не интересуется, он интересуется исключительно образованными мужчинами, часто — священниками.

Украинская ведьма вообще не нуждается в мужчине. Силу она берет от природы. Например, от растений, которые собирает на Ивана Купалу. И если обычная девушка плетет себе на Купалу венок — он тоже непростой, волшебный, с его помощью она подключается к природной магии. Женщина в принципе в Украине являлась проводником волшебства во всех ритуалах для себя, своей семьи, общины. Если она проделывала все ритуалы на праздники Колеса года, то был урожай, достаток, все было хорошо — в гармонии с природой, со вселенной.

Украинской ведьме, чтобы попасть на шабаш, нужна была только особая трава для полета. Сорвать ее можно было только на Ивана Купала и только в Киеве, на Лысой горе. Любой другой сбор волшебным не считался. То есть, ей нужны были только силы матери — природы.

Военный миф о конотопской ведьме

— А почему вы решили затронуть тему украинских ведьм, написать книгу?

— Наверное, в первую очередь — для себя. Я бы предпочла, чтобы эту книгу написали раньше, и в момент, когда я интересовалась ведьмами, я бы смогла её прочитать. Но её никто не написал, поэтому пришлось писать самой. Там в конце — огромнейший список литературы, это серьезное исследование. Не знаю, будет ли продолжение, мы все под Богом ходим, но я бы хотела написать второй том — "Украинская ведьма. Шабаш". Обо всех волшебных праздниках украинок, которые стали прототипами шабаша.

— Как реагируют на такую тематику — ведьмовскую, на книгу?

— В Украине к ведьмам по-настоящему плохо никогда не относились. Есть ситуации, когда ведьма по легендам, по фольклору — зло. Но много историй, где она накормила, помогла, защитила. Была берегиней.

Ведьма в Украине — скорее берегиня, чем злодейка

— Отношение к ведьмам в россии и Украине сильно отличается?

— Когда я писала "Украинскую ведьму", то совершенно сознательно старалась не пользоваться российскими источниками, мне было важно, чтобы в нашей кастрюле был только украинский борщ. Единственное, что я подчеркнула, что тогда все ведьмы были украинскими. То есть, их ведьмы летали к нашим на Лысую гору на шабаш — и русские, и белорусские, и литовские.

Во второй тираж я добавила раздел "Война и ведьма". Для меня было очень интересно, как миф об украинской ведьме проявился во время войны.

— Вы имеете в виду после вторжения или в давние времена?

— Сейчас. Примечательно, что ключевую роль в запуске мифа сыграли не киевские ведьмы. Все началось с Конотопа. Помните, россияне зашли в Сумскую область, и какая-то женщина сказала им: "Ты представляешь, куда вы пришли? Здесь каждая вторая женщина — ведьма. У тебя завтра х.. стоять не будет. Я такое наколдую, что у тебя завтра ничего стоять не будет!"" Пошла волна мемов, картинок. Потом появился мультфильм "Ведьма Галька топит крейсер "Москва". И стихотворение Людмилы Горовой "Буде тобі враже так, як відьма скаже", а еще через месяц — песня Энджи Крейды. То есть, образ украинской ведьмы во время войны сформировался из реальной ситуации. А потом эта тема уже обросла легендами и мифами. И у украинцев очень сильно заиграло наше национальное, историческое отношение к ведьме, как к берегине — она защищает.