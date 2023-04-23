Таро развлекают и захватывают мир: колоды карт для гадания стали дорогостоящим бизнесом

Год войны стал взрывным для рынка тарологов и карт таро. Первых стало больше, вторые стали чаще покупать. Более того, Netflix объявили о создании первой собственной колоды таро по мотивам сериала "Очень странные дела". "Телеграф" погрузился в мир производства таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами

Наверняка, вы хоть раз смотрели на YouTube интервью тарологов по поводу прогноза развития ситуации на фронте или в мировой политике. Они набирают сотни тысяч просмотров, наступая на пятки Арестовичу с Фейгиным. Во время войны или другой стрессовой ситуации это объяснимо, говорят психологи.

"Сейчас интерес к мистике серьезно преувеличен по нескольким причинам, — объясняет известный психолог, психотерапевт Елена Рыхальская. — Люди разуверились в своих силах, тревожность их просто подкашивает. Они устали слушать средства массовой информации. Когда мы обращаемся к таро или любым другим способам предвидения, мы пытаемся прояснить то, что не контролируем.Тревога съедает очень много ресурсов организма на уровне энергии и на физическом уровне.Раньше Арестович расслаблял людей, снимал тревожность — на две-три недели.Теперь люди смотрят тарологов. Это дает иллюзию контроля и приносит облегчение. Важная причина популярности предсказаний, в том числе — на таро: они снимают тревожность.Тревожность "с перерывами" не перерастает в хроническую, в этом есть плюс".

Елена Рыхальская – кандидат психологических наук, психотерапевт с 25-летним стажем

Но психолог предупреждает: негативные прогнозы могут приводить к самопрограммированию человека на негативный сценарий развития событий, так что больше — пользы или наоборот? Если вы используете видео с тарологами, как лекарство от тревоги, обратите внимание: на каждом видео указано, что это — развлекательный контент.

Немного цифр

Компания по маркетинговому исследованию рынков Market Growth Reports исследовала мировой рынок таро, и результаты впечатляют. Так, по данным исследования, объем мирового рынка карт таро в 2022 году оценивался в $1,3 млрд. К 2028 году аналитики ожидают его увеличения на 3,51%, до $1,6 млрд. Это серьезная индустрия с крупными издателями, занимающимися исключительно колодами таро, в которой задействованы авторы идеи, художники, райтеры, производство…

Один из способов заработать на таро – проводить дорогостоящие исследования

По данным исследования, наиболее емкий и развитый рынок — США. А вот рынок таро в Украине посчитать в принципе сложно, особенно во время войны. Еще одно усложнение для просчетов – пиратство. Львиная часть продукции в Украине — пиратские копии: они дешевле, а во время войны и экономического спада это весомый аргумент для покупателя.

Какой колодой пользоваться, это вопрос этики и уважения к интеллектуальным правам, считает победитель "Битвы экстрасенсов" Каин Крамер: "Есть человек, который вкладывался в разработку колод душевно и финансово, а есть условный Валера, который ее отсканировал и продает пиратские копии в три раза дешевле. И у него больше будут покупать, потому что дешевле, и потому, что по качеству некоторые копии уже бывают лучше оригинала. Я имею в виду стрессоустойчивость и долговечность — они на хорошей бумаге, ламинированные или пластиковые. Если отдельные случаи, как с тарологом Верой Скларовой из россии, которая на всех колодах писала что-то вроде: кто купит подделку, будет проклят. На самом деле, какая колода — вопрос этики и предпочтений. Колода — это только набор рисунков, а работает с ними человек, трактует их человек. У меня есть колода, нарисованная от руки автором, который не особо разбирается в таро, я приобрел ее по фану. Она прикольная, и она работает."

Владислав Грицай и колода его соавторства по историческим мотивам

Кстати, еще один тренд последних лет и особенно в 2022 году – появление патриотических украинских колод. Их стоимость колеблется от 600 до 1200 грн. Соавтор одной из таких колод — нумеролог и таролог Владислав Грицай. "Колоду "Украинское Историческое Таро" начал создавать еще в 2020 году мой ученик Константин Дяченко, я присоединился к работе над ней. Мы год ее прорисовывали. Увеличили количество арканов (карт, — Авт.), добавили много нашего, национального символизма. Например, на одном из дополнительных арканов изобразили казака-характерника", — рассказал он "Телеграфу".

Художницы SestryFeldman создали в военном 2022 году колоду с изображениями Сковороды, Богдана Хмельницкого и других исторических персонажей. В образе дьявола на ней выступает некто, очень похожий на путина. Также на рынке можно найти колоды "Glory to Ukraine" (720 гривен), "Оракул несокрушимой Украины "(950 грн) и еще с десяток подобных вариантов карт для гадания.

Украинский вайб от SestryFeldman. Вырученные средства обещали передать на гуманитарную помощь ТРО и жителям Киева

Как работает бизнес по производству таро

Подробно о том, как создаются современные колоды таро, мы поговорили с основателем издательства Dark Synevyr Юрием Назаренко. Dark Synevyr на рынке более семи лет. Это украинская компания, ориентированная на рынок США. Она начинала с ресейла колод разных производителей, но сейчас перешла на продажу только продукции собственного производства — таких колод больше 30.

Одна из колод, созданных Юрием Назаренко и Dark Synevyr, – ботаническая: вместо персонажей там цветы

— В 2017 году мы сделали первую колоду, – вспоминает Юрий Назаренко. – Она была достаточно простой, но мы получили отклик на нее. Возможно, еще и потому, что колод в минималистическом стиле выпускается мало, а ценители есть. Разрабатывали его сами, а дальше уже находили художников, с которыми работали. Сегодня задействована целая команда – кто-то продумывает сюжет, кто-то рисует, пишет инструкцию, редактирует… Это действительно большая работа, на создание колоды может уйти год. Сейчас у нас в разработке еще около 30 новых колод.

— Как вы понимаете, в каком стиле делать новую колоду, каким будет запрос аудитории?

— Мы не изучаем сначала спрос, а потом думаем, что нарисовать. Поначалу возникает какая-то идея сюжета. Бывает, что приходит художник и приносит эскизы. Или мы находим в Instagram художника, рисунки которого нам нравятся. Решаем: хорошо бы в его стиле сделать карты. Связываемся и начинаем работать.

Одна из минималистических колод издательства — у каждого стиля есть свои поклонники

— Сколько стоит такая разработка?

— Это дорогой продукт. Во-первых, рисунки: один может стоить $50, а их должно быть 80+. Нужно написать к картам инструкцию, это тоже недели работы райтера. Достаточно мало людей, которые смогут сделать это профессионально, человек должен быть глубоко в теме таро. Поэтому инструкции тоже достаточно дорогие. Да и качественная печать колоды стоит недешево. Грубо – стоимость разработки одной колоды – не менее $5-7 тыс.

— Это эксклюзивные издания или массмаркет?

— У нас, если смотреть на тираж, скорее массмаркет. Ограничений мы не делаем. Если он распродался, печатаем еще 1000 штук. Закончились – допечатываем еще.

В Америке существуют целые клубы поклонников таро, но отношение к этим картам — легче, проще, спокойнее

— Почему во время войны переехали именно в Америку?

— Мы сразу ориентировались на рынок США, с первой колоды. Я гражданин Молдовы, просто 10 лет проживал в Украине. Когда началась война, мы перебрались поближе к покупателю, в США, хотя остаемся компанией, которая платит налоги в Украине.

До полномасштабного вторжения у нас был склад в Америке, но большая часть продукции находилась в Украине. Мы нашли компанию, которая временно из Киева перевезла товар в Борисполь. Он там долго лежал, пока ситуация немного не стабилизировалась. Затем вывезли в США. Даже до войны это было удобнее – по Америке доставка колод идет пару дней, а из Украины в мирное время – 15-16 дней. Сейчас — еще больше.

— В Украине спроса не было?

— В Украине рынок относительно невелик. Сейчас он, возможно, набирает обороты, а когда мы начинали, он был очень слаб. На американский рынок выходили преимущественно через маркетплейсы. Тогда на них в Украине нельзя было зарегистрироваться, искали какие-то обходные пути. Сейчас это гораздо проще.

Еще почему я не хотел продавать в Украине: здесь очень много подделок. Человек приходит и говорит: а почему у вас колода стоит, скажем, €30? А у других такая же продается за 100 грн. Отвечаю: вы путаете подделку и оригинал, их нельзя сравнивать. Человек, копирующий карты, ничего в них не вкладывает. Это нездоровая конкуренция. Кто-то на сканере все скопировал, на принтере напечатал. Конечно, так и за 50 грн продавать можно. Издателям, вложившим деньги в создание и производство колоды, пиратство наносит большой вред. Часто подделки бывают плохого качества, а по ним судят о твоих колодах.

— А как же о рациональности американцев? Где здесь место мистике?

— В Америке очень разношерстное общество. Здесь популярны сообщества — клубы тарологов. В них входит очень много людей, среди которых достаточно коллекционеров. Есть те, кто обладает коллекцией по 2000 колод и больше. Кроме того, в Украине считается, что расклад на таро – серьезное вмешательство в судьбу, особенно для православных христиан. А в Америке отношение проще. Их покупают для развлечений, потому что картинка понравилась. Там нет такого серьезного барьера для покупки, как в Украине, когда человек должен сам себе это позволить с моральной точки зрения.

— Это сложный бизнес?

— Как любой другой – им следует заниматься, если он тебе нравится. Если говорить о доходности и рентабельности, то можно и на одной колоде уже получить прибыль, если угадаешь с дизайном, что тоже нелегко. Из наших 30 колод не все продаются одинаково. Есть очень популярные, есть те, которые мы никогда не будем перевыдавать, а деньги в них были инвестированы одинаково.

Таро для инвестиций

Обратимся к статистике крупнейшего отечественного маркетплейса Prom.ua. По данным площадки, за 2022 год количество заказов эзотерических товаров, в частности — карт таро, выросло по сравнению с 2021 годом в 1,6 раза, а спрос на эзотерическую литературу — в 1,2 раза. Наибольшей популярностью пользуются карты "Таро Уэйта" и книга по ним. Средний чек на набор "Таро Уэйта" на Prom.ua составляет 279 грн, книга об этой колоде – 310 грн. Также в топе набор карт "Таро Манара" и карты "Ошо Дзен Таро". Средний чек на них составляет 376 и 180 грн соответственно.

Но оказалось, что в Украине за прошлый год вырос спрос на колоды премиум-сегмента. Более того, некоторые используют их как… инструмент для инвестиций.

– Я занимаюсь довольно дорогими и редкими колодами, – рассказывает владелица магазина эксклюзивных колод Tarot_ArtUA Леся Ишкова. – За последний год спрос на них увеличился на 90%. Причин несколько. Люди хотят порадовать себя, отвлечься на что-то красивое, а колоды бывают очень красивыми. Есть люди, которые собирают коллекцию или инвестируют в колоды, которые уже через полгода-год могут подскочить в цене на несколько сотен долларов.

Таро может быть предметом роскоши или коллекционирования, считает Леся Ишкова

К примеру, колоды издательства Baba Studio. Условно говоря, при заказе их колода стоит $100. А прошлый тираж этого издательства на eBay сейчас можно купить за $695. Такие колоды – это уже инвестиция. И многие клиенты и оформляют их для себя именно как инвестицию. Есть колоды, которые продаются впоследствии и по $10000. И это не предел.

Есть, например, коллекционные карты, которые пронумерованы – тираж в 500 колод, каждой присвоен свой уникальный номер. Второй такой колоды не будет. Они тоже со временем растут в цене.

Эта колода выросла в цене со $100 до $695 за полгода

— Кто заказывает такие колоды?

— Профессиональные тарологи, ценители, которые разбираются в таро очень хорошо, могут увлечься тем, как она прорисована, насколько она непривычна и т.д. Мои клиенты живут не только в Украине, но и в Европе. Я понимаю, что для Украины стоимость колоды в $80-100 достаточно высока. Есть тарологи с 20 тысячами подписчиков, которые не готовы покупать по такой цене. Это – внутреннее ощущение человека: для кого-то нормально купить копию колоды, для кого-то важно, чтобы это был оригинал. А еще это вопрос статуса: у тебя редкая и дорогая колода.

Есть постоянные клиенты, знающие, что я могу найти нужную колоду в любой точке планеты. Была ситуация, когда находила колоду европейского автора в Южной Америке. Эта колода была уже распродана, её можно было купить на eBay по безумной цене. Или, как мы, найти в Латинской Америке или Азии. Специфика моей работы – ты уже знаешь всех и все лазейки.

Рекордсмен – колода ручной работы, которая сейчас продается за $21 500

— Авторы этих колод — европейцы, американцы? Есть ли украинцы среди них?

— Заказывала колоды из Австралии, Европы. Но в основном это, все-таки, США. Симпатичные колоды делают в Таиланде. Из украинцев знаю в Харькове, Одессе мастеров пять точно работает над новыми колодами прямо сейчас.

— Есть колоды условно "светлые" — со сказочными сюжетами, есть "темные" — с черепами и тому подобным. Какие во время войны покупают чаще?

— Светлые, классические, в основном – базирующиеся на системе Артура Уэйта. Сегодня очень популярны колоды, созданные искусственным интеллектом. Многие сейчас от них сходят с ума, но я знаю, что со временем все "наедятся" работой искусственного интеллекта и вернутся к обычным колодам. Ведь созданные человеком работы будут всегда цениться во всех смыслах этого слова. Есть интересная компания, которая называется "78 tarot magical". Они собирают художников по всему миру, каждый создает по 1-2 карты, из них собирают колоду. Такие колоды издавались ограниченными тиражами, а сейчас это издательство хочет выйти в массы. Тогда их колоды потеряют свою коллекционную ценность, будет жаль.

У колоды, созданной разными художниками, не может быть единой стилистики — колода издательства "78 tarot magical"

Мистически — политические практики

Еще один тренд – использование мистики в решении производственных и политических задач. В Америке руководители ряда компаний откровенно признаются, что привлекают к работе эзотериков на постоянной основе. Даже приглашают на совещания. Исследования там просчитывают не только развитие рынка таро, но и объем рынка мистических услуг. А что в Украине?

Нумеролог и таролог Владислав Грицай отмечает, что подобная практика существует в политических кругах. "Во время выборов 30-минутная консультация известного эзотерика может стоить около $3000. На некоторых региональных выборах рядом с политиками работают целые штабы мастеров, которые должны помочь политической силе выиграть. Больше идут к эзотерикам на западе Украины, тогда как политики восточных областей отрицают мистическое влияние на выборы. Центральная Украина к данному вопросу относится умеренно, кроме Киева, где это тоже развито", – говорит Владислав Грицай.

Каин Крамер отмечает: "Если мы говорим о мастодонтах бизнеса, крупных компаниях, то они нацелены на тренинги личного роста, профессиональные, по созданию психологического подъема, чтобы люди в коллективе усиленно работали. А если обращаются, то или вы будете работать с руководителем, который лично втихую будет консультироваться по тому или иному вопросу, или с его какими-то помощниками. Культуры приглашения практиков на совещания и официального привлечения к работе в Украине нет".

Подсчитать объем такого рынка в Украине практически невозможно – ни один предприниматель или политик в расходах официально не укажет "консультация таролога, экстрасенса". Однако Елена Рыхальская отмечает, что война расширила целевую аудиторию карт таро: сегодня к ним обращаются многие образованные, интеллектуальные люди. По словам психолога, они мотивируют это тем, что таро — самый "научный" инструмент из мистических, который говорит не только о будущем, но и помогает изучать собственное подсознательное. Такой якобы "психотерапевтический эффект". Может, это тоже способ преодолевать тревожность, когда признаться себе в ее наличии и обратиться к психологу не хочется?

Похоже, что рынок таро в Украине продолжит развиваться, хочет этого кто-то или нет. Тем более, что с таким соседом о спокойной расслабленной жизни пока остается только мечтать. А, значит, украинцы будут искать лекарство от тревожности и дальше.