Таро розважають і захоплюють світ: колоди карт для ворожіння стали видом дороговартісного бізнесу

Рік війни став вибуховим для ринку тарологів і карт таро. Перших побільшало, другі почали частіше купувати. Щобільше, Netflix оголосили про створення першої власної колоди таро за мотивами серіалу "Дуже дивні справи". "Телеграф" занурився у світ виробництва таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами

Напевно, ви хоч раз дивились на YouTube інтерв'ю тарологів щодо прогнозу розвитку ситуації на фронті чи у світовій політиці. Вони набирають сотні тисяч переглядів, наступаючи на п'яти Арестовичу з Фейгіним. Під час війни чи будь-якої іншої стресової ситуації це зрозуміло, говорять психологи.

"Зараз інтерес до містики серйозно перебільшений з кількох причин, — пояснює відомий психолог, психотерапевт Олена Рихальська. — Люди зневірилися у своїх силах, тривожність їх просто підкошує. Вони утомилися слухати засоби масової інформації. Коли ми звертаємось до таро чи будь-яких інших способів передбачення, ми намагаємося прояснити те, що не контролюємо. Тривога з'їдає дуже багато ресурсів організму на рівні енергії та на фізичному рівні. Раніше Арестович розслабляв людей, знімав тривожність — на два-три тижні. Тепер люди дивляться тарологів. Це дає ілюзію контролю і приносить полегшення. Тож важлива причина популярності передбачень, в тому числі — на таро, що вони знімають тривожність. Тривожність "з перервами" не переростає в хронічну, тож в цьому є плюс".

Олена Рихальська - кандидат психологічних наук, психотерапевт із 25-річним стажем

Але психолог попереджає: негативні прогнози можуть призводити до самопрограмування людини на негативний сценарій розвитку подій, тож чого більше — користі чи навпаки? Якщо ви використовуєте відео з тарологами, як ліки від тривоги, зверніть увагу: на кожному відео зазначено, що це — розважальний контент.

Трохи цифр

Компанія з маркетингового дослідження ринків Market Growth Reports дослідила світовий ринок таро, і результати вражають. Так, за даними дослідження, обсяг світового ринку карт таро у 2022 році оцінювався в $1,3 млрд. До 2028 року аналітики очікують його збільшення на 3,51%, до $1,6 млрд. Це серйозна індустрія із великими видавцями, які займаються виключно колодами таро, в якій задіяні автори ідеї, художники, райтери, виробництво…

Один із способів заробити на таро - проводити дороговартісні дослідження

За даними дослідження, найбільш ємний та розвинений — ринок США. А от ринок таро в Україні порахувати в принципі складно, особливо — під час війни. Ще одне ускладнення для прорахунків — піратство. Левова частина продукції в Україні — піратські копії: вони дешевші, а під час війни і економічного спаду — це вагомий аргумент для покупця.

Якою колодою користуватись, це питання етики і повага до інтелектуальних прав, вважає переможець "Битви екстрасенсів" Каїн Крамер: "Є людина, що вкладалась у розробку колоди душевно і фінансово, а є умовний Валєра, який її відсканував і продає піратські копії в три рази дешевше. І у нього більше будуть купувати, тому що дешевше, і тому, що по якості деякі копії вже можуть бути кращі за оригінал. Я маю на увазі стресостійкість і довговічність — вони на хорошому папері, ламіновані або пластикові. Бувають специфічні випадки, як з Вєрою Скляровою з росії, що на всіх колодах писала щось на кшталт: хто купить підробку, буде проклятий. Насправді, яка колода — питання етики та вподобань. Колода — це лише набір малюнків, а працює з ними людина, трактує їх людина. У мене є колода, намальована від руки автором, який не особливо розуміється на таро, я придбав її по фану. Вона прикольна, і вона працює."

Владислав Грицай і колода його співавторства з історичними мотивами

До речі, ще один тренд останніх років і особливо 2022 року — поява патріотичних українських колод. Їх вартість коливається від 600 до 1200 грн. Співавтор однієї з таких колод — нумеролог і таролог Владислав Грицай. "Колоду "Українське Історичне Таро" почав створювати ще у 2020 році мій учень Костянтин Дяченко, я долучився до роботи над нею. Ми рік її промальовували. Збільшили кількість арканів(карт, — Авт.), додали багато нашого, національного символізму. Наприклад, на одному з додаткових арканів зобразили козака-характерника", — розповів він "Телеграфу".

Художниці SestryFeldman створили у воєнному 2022 році колоду з зображеннями Сковороди, Богдана Хмельницького і інших історичних персонажів. У образі диявола на ній виступає хтось, дуже схожий на путіна. Також на ринку можна знайти колоди "Glory to Ukraine" (720 гривень), "Оракул незламної України" (950 грн) і ще з десяток подібних варіантів карт для ворожіння.

Український вайб від SestryFeldman. Виручені кошти обіцяли передати на гуманітарну допомогу ТРО та жителям Києва

Як працює бізнес із виробництва таро

Детально про те, як створюються сучасні колоди таро, ми поговорили із засновником видавництва Dark Synevyr Юрієм Назаренком. Dark Synevyr на ринку більше семи років. Це українська компанія, орієнтована на ринок США. Вона починала з ресейлу колод різних виробників, але наразі перейшла на продаж лише продукції власного виробництва — таких колод більше 30.

Одна з колод, створених Юрієм Назаренком та Dark Synevyr, - ботанічна: замість персонажів там квіти

— 2017 року ми зробили першу колоду, – згадує Юрій Назаренко. — Вона була досить простою, але ми отримали відгук на неї. Можливо, ще й тому, що колод у мінімалістичному стилі випускається мало, а поціновувачі є. Розробляли її самі, а далі вже знаходили художників, із якими працювали. Сьогодні задіяна ціла команда – хтось продумує сюжет, хтось малює, пише інструкцію, редагує… Це справді велика робота, на створення колоди може піти рік. Наразі у нас в розробці ще близько 30 нових колод.

— Як ви розумієте, в якому стилі робити нову колоду, яким буде запит аудиторії?

— Ми не вивчаємо спочатку попит, а потім думаємо, що намалювати. Спочатку з'являється якась ідея сюжету. Буває, що приходить митець і приносить ескізи. Або ми знаходимо в Інстаграм художника, малюнки якого нам подобаються. Вирішуємо: непогано б у його стилі зробити карти. Зв'язуємось і починаємо працювати.

Одна з мінімалістичних колод видавництва - у кожного стилю є свої шанувальники

— Скільки коштує така розробка?

— Це дорогий продукт. По-перше, малюнки: один може вартувати $50, а їх має бути 80+. Потрібно написати до карт інструкцію, це теж тижні роботи райтера. Досить мало людей, які зможуть зробити це професійно, людина має глибоко бути у темі таро. Тож інструкції також досить дорогі. Та й якісний друк колоди коштує недешево. Грубо — вартість розробки однієї колоди – щонайменше 5-7 тис. доларів.

— Це ексклюзивні видання чи масмаркет?

— У нас, якщо дивитися на тираж, скоріше масмаркет. Обмежень ми не робимо. Якщо він розпродався, друкуємо ще 1000 штук. Закінчилися – додруковуємо ще.

В Америці інують цілі клуби прихильників таро, але відношення до цих карт - легше, простіше, спокійніше

— Чому під час війни переїхали саме в Америку?

— Ми відразу орієнтувалися на ринок США, з першої колоди. Я громадянин Молдови, просто 10 років мешкав в Україні. Коли почалася війна, ми перебралися ближче до покупця, в США, хоча залишаємось компанією, яка платить податки в Україні.

До повномасштабного вторгнення ми мали склад в Америці, але велика частина продукції знаходилася в Україні. Ми знайшли компанію, яка тимчасово з Києва перевезла товар до Борисполя. Він там довго лежав, доки ситуація трохи не стабілізувалася. Потім вивезли до США. Навіть до війни це було зручніше — по Америці доставка колод йде пару днів, а з України в мирний час — 15-16 днів. Зараз –ще більше.

— В Україні попиту не було?

— В Україні ринок відносно невеликий. Зараз він, можливо, набирає обертів, а коли ми починали, він був дуже слабким. На американський ринок виходили переважно через маркетплейси. Тоді на них в Україні не можна було зареєструватись, шукали якісь обхідні шляхи. Нині це набагато простіше.

Ще чому я не хотів продавати в Україні — тут дуже багато підробок. Людина приходить і каже: а чому у вас колода коштує, скажімо, €30? А в інших така сама продається за 100 грн. Відповідаю: ви плутаєте підробку та оригінал, їх не можна порівнювати. Людина, яка копіює карти, нічого в них не вкладає. Це нездорова конкуренція. Хтось пішов на сканері все скопіював, на принтері надрукував. Звісно, так і за 50 грн продавати можна. Для видавців, які вклали гроші у створення та виробництво колоди, піратство завдає великої шкоди. Часто підробки бувають поганої якості, а по них судять про твої колоди.

— А як же про раціональність американців? Де тут місце містиці?

— В Америці дуже різношерстне суспільство. Тут популярні спільноти — клуби тарологів. У них входить дуже багато людей, серед яких багато колекціонерів. Є ті, хто має колекції по 2000 колод і більше. Крім того, в Україні вважається, що розклад на таро – це серйозне втручання у долю, особливо для православних християн. А в Америці ставлення простіше. Їх купують для розваг, бо картинка сподобалася. Там немає такого серйозного бар'єру для покупки, як в Україні, коли людина повинна сама собі це дозволити з моральної точки зору.

— Це складний бізнес?

— Як будь-який інший – їм варто займатися, якщо він тобі подобається. Якщо говорити про прибутковість і рентабельність, то можна і на одній колоді вже отримати прибуток, якщо вгадаєш з дизайном, що теж нелегко. З наших 30 колод не всі продаються однаково. Є дуже популярні, є ті, які ми ніколи не перевидаватимемо, а гроші в них були інвестовані однаково.

Таро для інвестицій

Звернемось до статистики найбільшого вітчизняного маркетплейса Prom.ua. За даними майданчика, за 2022 рік кількість замовлень езотеричних товарів, зокрема — карт таро, зросла у порівнянні з 2021 роком у 1,6 рази, а попит на езотеричну літературу у 1,2 рази. Найбільшою популярністю користуються карти "Таро Уейта" та книга по ним. Середній чек на набір "Таро Уейта" на Prom.ua становить 279 грн, книга по Таро Уейта – 310 грн. Також в топі набір карт "Таро Манара" та карти "Ошо Дзен Таро". Середній чек на них становить 376 грн та 180 грн відповідно.

Але виявилось, що в Україні за минулий рік зріс попит на колоди преміум — сегменту. Більше того, дехто використовує їх як… інструмент для інвестицій.

– Я займаюсь досить дорогими та рідкісними колодами, — розповідає власниця магазину ексклюзивних колод Tarot_ArtUA Леся Ішкова. – За останній рік попит на них збільшився на 90%. Причин декілька — люди хочуть побавити себе, відволіктись на щось красиве, а колоди бувають дуже гарні. Є люди, які збирають колекцію або інвестують в колоди, які вже за півроку-рік можуть стрибнути в ціні на декілька сотень доларів.

Таро може бути предметом роскоші чи колекціонування, вважає Леся Ішкова

Наприклад, колоди видавництва Baba Studio. Умовно кажучи, під час замовлення ця колода коштує $100. А минулий тираж цього видавництва на eBay зараз можна купити за $695. Такі колоди – це вже інвестиція. І багато клієнтів і оформляють їх для себе саме як інвестицію. Є колоди, які продаються згодом і по $10000. І це не межа.

Є, наприклад, колекційні карти, які пронумеровані — тираж у 500 колод, і кожній присвоєно свій унікальний номер. Другої такої колоди не буде. Вони теж з часом зростають у ціні.

Ця колода зросла в ціні зі $100 до $695 за півроку

— Хто замовляє такі колоди?

— Професійні тарологи, поціновувачі, які розуміються на таро дуже добре, можуть захопитись тим, як вона промальована, наскільки вона незвична тощо. Мої клієнти живуть не лише в Україні, а й у Європі. Я розумію, що для України вартість колоди у $80- 100 досить висока. Є тарологи із 20 тисячами підписників, які не готові купувати за таку ціну. Це – внутрішнє відчуття людини: для когось нормально купити копію колоди, для когось важливо, щоби це був оригінал. А ще це питання статусу: у тебе рідкісна і дорога колода.

Є постійні клієнти, які знають, що я можу знайти потрібну колоду в будь-якій точці планети. Була ситуація, коли знаходила колоду європейського автора у Південній Америці. Ця колода була вже розпродана, її можна було купити на eBay за божевільною ціною. Або як ми – знайти в Латинській Америці чи Азії. Специфіка моєї роботи – ти вже знаєш усіх та всі лазівки.

Рекордсмен - колода ручної роботи, яка зараз продається за $21 500

— Автори цих колод — європейці, американці? Чи є й українці серед них?

— Замовляла колоди з Австралії, Європи. Але в основному — це, все-таки, США. Симпатичні колоди роблять у Таїланді. З українців знаю у Харкові, Одесі, — майстрів п'ять точно працює над новими колодами прямо зараз.

— Є колоди умовно "світлі" — із казковими сюжетами, є "темні" з черепами тощо. Які під час війни купують найчастіше?

— Світлі, класичні, здебільшого – які базуються на системі Артура Уейта. Сьогодні дуже популярні колоди, створені штучним інтелектом. Багато хто зараз від них божеволіє, але я знаю, що з часом усі "наїдяться" роботою штучного інтелекту і повернуться до звичайних колод. Адже створені людиною роботи завжди будуть цінуватись у всіх сенсах цього слова. Є цікава компанія, яка називається "78 tarot magical". Вони збирають художників у всьому світі, кожен створює по 1-2 карти, з них збирають колоду. Такі колоди видавалися обмеженими тиражами, а зараз це видавництво хоче вийти у маси. Тоді їхні колоди втратять свою колекційну цінність, буде шкода.

У колоди, створеної різними художниками, не може бути єдиної стилістики - колода видавництва "78 tarot magical"

Містично — політичні практики

Ще один тренд — використання містики у вирішенні виробничих і політичних задач. В Америці керівники ряду компаній відкрито зізнаються, що залучають до роботи езотериків на постійній основі. Навіть запрошують на наради. Дослідження там прораховують не тільки розвиток ринку таро, а й ємність ринку містичних послуг. А що в Україні?

Нумеролог і таролог Владислав Грицай зазначає, що така практика існує в політичних колах. "Під час виборів 30-хвилинна консультація відомого езотерика може коштувати близько $3000. На деяких регіональних виборах поруч із політиками працюють цілі штаби майстрів, які мають допомогти політичній силі виграти. За словами таролога, до послуг екстрасенсів звертаються і священники, хоча публічно вони виступають категорично проти подібних практик. Більше йдуть до езотериків на Західній Україні, тоді як політики Східних областей заперечують містичний вплив на вибори і до практиків не йдуть. Центральна Україна в даному питанні помірна, крім Києва, де це теж розвинено. А от Слобожанщина славиться своїми традиціями", — говорить Владислав Грицай.

Каїн Крамер зазначає: "Якщо ми говоримо про мастодонтів бізнесу, великі компанії, то вони націлені на тренінги особистого росту, професійні, із створення психологічного підйому, щоб люди в колективі посилено працювали. А якщо звертаються, то або ви будете працювати з керівником, який особисто втиху буде консультуватись щодо того чи іншого питання, або з його якимись помічниками. Культури запрошення практиків на наради і офіційного залучення до роботи в Україні немає".

Порахувати обсяг такого ринку в Україні практично неможливо — жоден підприємець чи політик у видатках офіційно не зазначить "консультація таролога, екстрасенса". Однак Олена Рихальська зазначає, що війна розширила цільову аудиторію карт таро: сьогодні до них звертається багато освічених, інтелектуальних людей. За словами психолога, вони мотивують це тим, що таро — найбільш "науковий" інструмент з містичних, який говорить не лише про майбутнє, а й допомагає вивчати власне підсвідоме. Такий собі нібито "психотерапевтичний ефект". Можливо, це теж спосіб долати тривожність, коли зізнатися собі у її наявності і звернутися до психолога не хочеться?

Схоже, що ринок таро в Україні продовжуватиме розвиватися, хоче цього хтось, чи ні. Тим більше,що з таким сусідом про спокійне розслаблене життя поки що залишається лише мріяти. Отже, українці шукатимуть ліки від тривожності й надалі.