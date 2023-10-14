"У путина есть свои шаманы и маги": самая известная ведьма Украины рассказала о диктаторе

Мария Тихая раскрыла интересное про путина

Российский президент владимир путин, который уже второй год ведет полномасштабную войну против Украины, верит в магию.

Он может проводить ритуалы и иметь своих шаманов. Такое мнение в комментарии для "Телеграфа" рассказала самая известная ведьма Украины Мария Тихая.

Ведьма сравнивает путина с Гитлером и утверждает, что он наследует не только его агрессию, однако и магическое мышление, и методы достижения целей. Среди прочего, российский президент может обращаться и к магическим ритуалам.

"путин "косит" под Гитлера, у него есть свои шаманы" и маги, и ритуалы он тоже проводит. Если посмотреть, какую церковь он создал — церковь войны — это церковь дьявола", — подчеркивает Мария Тихая.

Стоит заметить, что вскоре на "Телеграфе" выйдет большое интервью с самой известной ведьмой Украины Марией Тихой, в котором она расскажет больше о работе ведьмы-некроманта во время ужасной войны в Украине, о своих сбывшихся предсказаниях и прогнозе будущего для Израиля. Читайте его на нашем сайте в 9:00 воскресенья, 15 октября.