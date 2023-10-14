"У путіна є свої шамани і маги": найвідоміша відьма України розповіла про диктатора

Марія Тихая розкрила цікаве про путіна

Російський президент володимир путін, який вже другий рік веде повномасштабну війну проти України, вірить у магію.

Він може проводити ритуали та мати своїх шаманів. Таку думку у коментарі для "Телеграфу" розповіла найвідоміша відьма України Марія Тиха.

Відьма порівнює путіна з Гітлером і стверджує, що він наслідує не лише його агресію, а й магічне мислення, і методи досягнення цілей. Серед іншого російський президент може звертатися і до магічних ритуалів.

"путін "косить" під Гітлера, у нього є свої шамани і маги, і ритуали він теж проводить. Якщо подивитися, яку церкву він зробив — церква війни — це церква диявола", – наголошує Марія Тиха.

Варто зауважити, що незабаром на "Телеграфі" вийде велике інтерв’ю з найвідомішою відьмою України Марією Тихою, в якому вона розповість більше про роботу відьми-некроманта під час жахливої війни в Україні, про свої передбачення, що вже справдилися, і прогноз на майбутнє для Ізраїлю. Читайте його на нашому сайті о 9:00 неділі, 15 жовтня.