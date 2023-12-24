В России разгорелся пожар на атомном лихтеровозе "Севморпуть" — СМИ

"Севморпуть" – атомный лихтеровоз советской постройки, Россия такие суда строить уже не умеет

В России произошло чрезвычайное событие на территории причала Федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот" – там возник пожар на атомном лихтеровозе "Севморпуть". Это единственный действующий грузовой корабль в мире и России, на котором есть атомная силовая установка.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление, сделанное в пресс-службе главка МЧС России по Мурманской области. Речь может идти именно о "Севморпути".

Официального подтверждения этой информации сейчас нет. В последнее время "Севморпуть" стоял на причале "Атомфлота" в Мурманске.

"Севморпуть" – ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной силовой установкой типа КЛТ-40 советской постройки. Построен в 1988 году, то есть сейчас ему 34 года, что для атомохода вообще не старость. Водоизмещение лихтеровоза – 61880 тонн, длина – 260 метров.

Это крупнейшее из четырех построенных гражданских торговых судов, на которых есть ядерная энергетическая установка. Судно назвали в честь Северного морского пути, для которого он строился, также "Севморпуть" является единственным в своем классе и виде – Россия такие суда строить уже не умеет.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне пытаются отремонтировать корабль "Аскольд", поврежденный Вооруженными силами Украины в ночь на 4 ноября. Известно, что оккупанты маскируют повреждение плавательного средства, чтобы их нельзя было увидеть со спутников.