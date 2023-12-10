Подбитый ВСУ "Аскольд" уже ремонтируют на том же заводе – СМИ

Повреждения корабля замаскировали, чтобы их не увидели спутники

Российские террористы пытаются отремонтировать малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" — "Аскольд", сильно поврежденный украинскими ракетами во время ракетной атаки на Керчь 4 ноября. Сейчас корабль находится на том же заводе "Залив".

Об этом сообщает издание Defence Express. По данным исследователей, на которые ссылается СМИ, по состоянию на 3 декабря "Аскольд" уже был на заводе в ремонте.

При этом наиболее сильно поврежденные участки корабля террористы замаскировали. Очевидно это сделано для того, чтобы с помощью спутниковых снимков невозможно было оценить реальные повреждения "Аскольда".

Тем временем российские оккупанты смогли перебросить еще два малых ракетных корабля типа "Каракурт" в Черное море. Это установил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон по спутниковым снимкам. Вероятно, среди них — МРК "Туча", построенный в июле 2023 года на Зеленодольской верфи. Как и "Аскольд", этот корабль может нести восемь ракет "Калибр", а потому является приоритетной целью.

"Аскольд" на ремонте

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские террористы переместили подбитый в сентябре корабль "Минск".

Также 10 ноября успешным ударом надводных беспилотных дронов были уничтожены два катера проекта 11770 (класса "Серна").