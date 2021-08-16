В США сгорел завод Коломойского: следователи говорят о поджоге

Сталелитейный завод Коломойского в США уничтожен вследствие поджога, считают американские следователи.

В штате Огайо (США) около недели назад сгорел металлургический завод, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. После расследования, пожарные службы штата выдвинули версию, что скорее всего завод был умышленно подожжен.

Об этом проинформировал журналист Сергей Лещенко.

Примечательно, что пожар на этом заводе произошел после того, как на нем были обнаружены токсические отходы, которые смывались в ближайшую реку.

После большого пожара завод был практически уничтожен. Следователи по пожарным делам штата Огайо отмечают, что в день пожара в здании отключили электричество, а молний зафиксировано не было. Также в пользу версии о поджоге говорит то, что в здании накануне выключили пожарные гидранты.

"Вы верите в умышленный поджог с целью уничтожения улик?", — спросил Лещенко.

В американских СМИ пишут, что Коломойский тайно купил "около дюжины" сталелитейных заводов во многих штатах от Огайо до Техаса.

В целом он и его партнеры приобрели почти два десятка объектов недвижимости в США, в том числе четыре офисных башни в центре Кливленда и отель на 484 номера с видом на набережную.

Как сообщалось ранее, недавно в НАБУ провели следственные действия в отношении Коломойского по делу ПриватБанка