Укр

В США сгорел завод Коломойского: следователи говорят о поджоге

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
529
В США сгорел завод Коломойского: следователи говорят о поджоге Новость обновлена 16 августа 2021, 20:18
Меткомбинат Коломойского в Огайо

Сталелитейный завод Коломойского в США уничтожен вследствие поджога, считают американские следователи.

В штате Огайо (США) около недели назад сгорел металлургический завод, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. После расследования, пожарные службы штата выдвинули версию, что скорее всего завод был умышленно подожжен.

Об этом проинформировал журналист Сергей Лещенко.

Примечательно, что пожар на этом заводе произошел после того, как на нем были обнаружены токсические отходы, которые смывались в ближайшую реку.

После большого пожара завод был практически уничтожен. Следователи по пожарным делам штата Огайо отмечают, что в день пожара в здании отключили электричество, а молний зафиксировано не было. Также в пользу версии о поджоге говорит то, что в здании накануне выключили пожарные гидранты.

"Вы верите в умышленный поджог с целью уничтожения улик?", — спросил Лещенко.

В американских СМИ пишут, что Коломойский тайно купил "около дюжины" сталелитейных заводов во многих штатах от Огайо до Техаса.

В целом он и его партнеры приобрели почти два десятка объектов недвижимости в США, в том числе четыре офисных башни в центре Кливленда и отель на 484 номера с видом на набережную.

Как сообщалось ранее, недавно в НАБУ провели следственные действия в отношении Коломойского по делу ПриватБанка

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет