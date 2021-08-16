В США згорів завод Коломойського: слідчі кажуть про підпал

Сталеливарний завод Коломойського в США був знищений внаслідок підпалу, вважають американські слідчі.

У штаті Огайо (США) близько тижня тому згорів металургійний завод, що належить українському олігарху Ігорю Коломойському. Після розслідування, пожежні служби штату висунули версію, що швидше за все завод був навмисне підпалений.

Про це поінформував журналіст Сергій Лещенко.

Примітно, що пожежа на цьому заводі стався після того, як на ньому були виявлені токсичні відходи, які змивалися в найближчу річку.

Після великої пожежі завод був практично знищений. Слідчі по пожежним справам штату Огайо відзначають, що в день пожежі в будівлі відключили електрику, а блискавок зафіксовано не було. Також на користь версії про підпал говорить те, що в будівлі напередодні вимкнули пожежні гідранти.

"Ви вірите в умисний підпал з метою знищення доказів?", — запитав Лещенко.

В американських ЗМІ пишуть, що Коломойський таємно купив "близько дюжини" сталеливарних заводів у багатьох штатах від Огайо до Техасу.

В цілому він і його партнери придбали майже два десятка обʼєктів нерухомості в США, в тому числі чотири офісних вежі в центрі Клівленда і готель на 484 номери з видом на набережну.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в НАБУ провели слідчі дії щодо Коломойського у справі ПриватБанку