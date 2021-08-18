Укр

Книга Всеволода Нестайко попала в британский рейтинг детских книг (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
308
Книга Всеволода Нестайко попала в британский рейтинг детских книг (фото) Новость обновлена 18 августа 2021, 08:58
Иллюстрация к книге Всеволода Нестайко

Одна из книг Всеволода Нестайко стала "лицом" Украины на международной карте детских произведений.

Эксперты британского магазина игрушек TheToyZone составили список детской литературы, который включает в себя самые популярные детские книги со всего мира. В Великобритании самой популярной книгой ожидаемо стала одна из частей "Гарри Поттера", среди украинских авторов выбрали Всеволода Нестайко.

Всего авторы рейтинга опубликовали ТОП книги из 196 стран.

В список вошли книги, написанных местным писателем в каждой стране и при этом были лучше всего оценены читателями. Рассказывая о европейской детской литературе авторы отметили украинского писателя Нестайко и его книгу "Таємний агент Порча та козак Морозенко. Таємниці лісею "Кондор". Эта книга часть цикла "Дивовижних пригод у в лісовій школі".

"Это забавная история о кролике, ёжике и их одноклассниках. Писатель Всеволод Нестайко является национальным достоянием Украины в детской литературе, и у него даже есть свой Google Doodle", — написали в комментарии к подборке.

Толчком к созданию карты детской литературы стало то, что на английский переводят только 2-4% написанных произведений для детей в мире.

Карта детской литературы мира
Карта детской литературы мира

Ранее "Телеграф" писал, что 9 августа отметили международный день книголюбов.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет