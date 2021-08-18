Рус

Книга Всеволода Нестайка потрапила до британського рейтингу дитячих книг (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
284
Книга Всеволода Нестайка потрапила до британського рейтингу дитячих книг (фото) Новина оновлена 18 серпня 2021, 08:58
Ілюстрація до книги Всеволода Нестайка

Одна з книг Всеволода Нестайка стала "обличчям" України на міжнародній мапі дитячих творів.

Експерти британського магазину іграшок TheToyZone склали список дитячої літератури, який включає в себе найпопулярніші дитячі книги з усього світу. У Великобританії найпопулярнішою книгою очікувано стала одна з частин "Гаррі Поттера", серед українських авторів вибрали Всеволода Нестайка.

Всього автори рейтингу опублікували ТОП книги з 196 країн.

У список увійшли книги, написаних місцевим письменником в кожній країні і які при цьому були найкраще оцінені читачами. Розповідаючи про європейську дитячу літературу автори відзначили українського письменника Нестайка і його книгу "Таємний агент Порча та козак Морозенко. Таємниці лісею "Кондор". Ця книга частина циклу "Дивовижних пригод у в лісовій школі".

"Це кумедна історія про кролика, їжачка та їхніх однокласників. Письменник Всеволод Нестайко є національним надбанням України в дитячій літературі, і у нього навіть є свій Google Doodle", — написали в коментарі до добірки.

Поштовхом до створення карти дитячої літератури стало те, що на англійську переводять тільки 2-4% написаних творів для дітей в світі.

Карта дитячої літератури світу
Карта дитячої літератури світу

Раніше "Телеграф" писав, що 9 серпня відзначили міжнародний день книголюбів.

Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Київ
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
Дата публікації
Категорія
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Дата публікації
Категорія
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Дата публікації
Категорія
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу