Книга Всеволода Нестайка потрапила до британського рейтингу дитячих книг (фото)

Одна з книг Всеволода Нестайка стала "обличчям" України на міжнародній мапі дитячих творів.

Експерти британського магазину іграшок TheToyZone склали список дитячої літератури, який включає в себе найпопулярніші дитячі книги з усього світу. У Великобританії найпопулярнішою книгою очікувано стала одна з частин "Гаррі Поттера", серед українських авторів вибрали Всеволода Нестайка.

Всього автори рейтингу опублікували ТОП книги з 196 країн.

У список увійшли книги, написаних місцевим письменником в кожній країні і які при цьому були найкраще оцінені читачами. Розповідаючи про європейську дитячу літературу автори відзначили українського письменника Нестайка і його книгу "Таємний агент Порча та козак Морозенко. Таємниці лісею "Кондор". Ця книга частина циклу "Дивовижних пригод у в лісовій школі".

"Це кумедна історія про кролика, їжачка та їхніх однокласників. Письменник Всеволод Нестайко є національним надбанням України в дитячій літературі, і у нього навіть є свій Google Doodle", — написали в коментарі до добірки.

Поштовхом до створення карти дитячої літератури стало те, що на англійську переводять тільки 2-4% написаних творів для дітей в світі.

Карта дитячої літератури світу

Раніше "Телеграф" писав, що 9 серпня відзначили міжнародний день книголюбів.