Нападают на собак и поедают газоны: в Аргентине капибары захватили элитный поселок (фото, видео)

Жители Нордельты новых соседей восприняли со смешанными чувствами.

В Аргентине в элитном поселке Нордельта местные жители столкнулись с нашествием коренных обитателей этого региона. Речь идет о крупнейших в мире грызунах — капибарах.

Как сообщает издание The Guardian, Нордельта является одним из самых известных в Аргентине закрытым поселком для богатых.

Расположенный на севере от Буэнос-Айреса, поселок стал предметом спора между властями и экологами, которые утверждают, что он был построен на заболоченных участках реки Парана, играющей важную роль в экологии Южной Америки и в частности функцию отвода и впитывания воды во время сильных осадков. Таким образом, застройка этих мест может стать причиной наводнений в бедных районах в окрестностях.

Нордельту построили в 2000 году и тогда с этих мест пришлось прогнать капибар, однако спустя два десятилетия они вновь массово вернулись на улицы.

Местные жители восприняли их появление с противоречием. Часть из них встретила грызунов с радостью и теперь подкармливают их и делают веселые видео со зверушками.

Другая же часть жалуется на то, что капибары не всегда ведут себя спокойно, а еще они уничтожают урожай, съедают газоны, гадят повсюду и могут даже нападать на собак. Недавно одна из них прыгнула под колеса мотоциклиста и стала виновницей ДТП.

Впрочем, законы страны запрещают трогать этих животных, а потому пока их безопасности ничего не грозит.

Капибары могут вырастать до метра в длину и 60 сантиметров в высоту. При этом вес взрослой особи может достигать 60 килограммов. Эти грызуны довольно общительные животные и традиционно живут группами по 10-20 штук.

Как сообщалось ранее, недавно в России медведи устроили драку прямо посреди трассы и блокировали движение автомобилей.