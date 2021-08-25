Нападають на собак і поїдають газони: в Аргентині капібари захопили елітне селище (фото, відео)

Жителі Нордельти нових сусідів сприйняли зі змішаними почуттями.

В Аргентині в елітному селищі Нордельта місцеві жителі зіткнулися з навалою корінних мешканців цього регіону. Йдеться про найбільших в світі гризунах — капібари.

Як повідомляє видання The Guardian, Нордельта є одним з найвідоміших в Аргентині закритим селищем для багатих.

Розташоване на півночі від Буенос-Айреса, селище стало предметом спору між владою та екологами, які стверджують, що воно було побудоване на заболочених ділянках річки Парана, що грає важливу роль в екології Південної Америки і зокрема функцію відведення та вбирання води під час сильних опадів. Таким чином, забудова цих місць може стати причиною повеней в бідних районах на околиці.

Нордельту побудували в 2000 році і тоді з цих місць довелося прогнати капібар, проте через два десятиліття вони знову масово повернулися на вулиці.

Місцеві жителі сприйняли їх появу з протиріччям. Частина з них зустріла гризунів з радістю і тепер підгодовують їх і роблять веселі відео зі звірятами.

Інша ж частина скаржиться на те, що капібари не завжди поводяться спокійно, а ще вони знищують урожай, з’їдають газони і можуть навіть нападати на собак. Нещодавно одна з них стрибнула під колеса мотоцикліста і стала винуватицею ДТП.

Втім, закони країни забороняють чіпати цих тварин, а тому поки їх безпеці нічого не загрожує.

Капібари можуть виростати до метра в довжину і до 60 сантиметрів у висоту. При цьому вага дорослої особини може досягати 60 кілограмів. Ці гризуни досить товариські тварини і традиційно живуть групами по 10-20 штук.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Росії ведмеді влаштували бійку прямо посеред траси і блокували рух автомобілів.