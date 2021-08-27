В Великобритании McDonald's убрал из меню молочные коктейли - озвучена неожиданная причина

А в сети ресторанов KFC пропали некоторые блюда из курицы

В Великобритании с меню всех McDonaldʼs страны пропали молочные коктейли. Корпорация объяснила это проблемами с поставками из-за нехватки водителей грузовиков.

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что во всех 1250 ресторанах быстрого питания McDonaldʼs в Англии, Шотландии и Уэльсе временно стали недоступными бутилированные напитки и молочные коктейли.

"Мы испытываем проблемы, вызванные перебоями в цепочках поставок, которые влияют на доступность некоторых наших продуктов", — сообщили в корпорации.

Как отмечает MarketWatch, проблемы с поставками продукции в Великобритании вызвали дефицит товаров. Кроме McDonaldʼs, проблемы возникли также в сети кафе Nandoʼs (блюда из курицы) — они вынуждены были закрыть 50 заведений из-за дефицита куриной продукции. О такой же проблеме заявили в сети KFC — там из меню пропали некоторые позиции. Поставки товаров наблюдаются и в местных супермаркетах.

Такую ситуацию в Великобритании связывают сразу с двумя факторами:

Brexit — который усложнил получение разрешений на работу в Британии для граждан ЕС; пандемия коронавируса — из-за которой водители-новички длительное время не могли выйти на работу.

Власти Великобритании для того, чтобы хоть как-то решить проблемы с поставками, увеличили количество часов, которое водители грузовиков могут находится за рулем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Британии разработали стратегию сокращения выбросов углерода до "чистого нуля" и решили запретить продажу дизельных и бензиновых грузовиков.