У Великобританії McDonald’s прибрав з меню молочні коктейлі — озвучена несподівана причина

А в мережі ресторанів KFC пропали деякі страви з курки

У Великобританії з меню всіх McDonald’s країни пропали молочні коктейлі. Корпорація пояснила це проблемами з поставками через брак водіїв вантажівок.

Про це пише MarketWatch з посиланням на повідомлення компанії.

Відзначається, що в усіх 1250 ресторанах швидкого харчування McDonald’s в Англії, Шотландії та Уельсі тимчасово стали недоступними бутильовані напої та молочні коктейлі.

"Ми маємо проблеми, викликані перебоями в ланцюжках поставок, які впливають на доступність деяких наших продуктів", — повідомили у корпорації.

Як зазначає MarketWatch, проблеми з поставками продукції в Великобританії викликали дефіцит товарів. Крім McDonald’s, проблеми виникли також у мережі кафе Nando’s (страви з курки) — вони змушені були закрити 50 закладів через дефіцит курячої продукції. Про таку ж проблему заявили в мережі KFC — там з меню зникли деякі позиції. Поставки товарів спостерігаються і в місцевих супермаркетах.

Таку ситуацію у Великобританії пов’язують відразу з двома факторами:

Brexit — який ускладнив отримання дозволів на роботу в Британії для громадян ЄС; пандемія коронавірусу — через яку водії-новачки тривалий час не могли вийти на роботу.

Влада Великобританії для того, щоб хоч якось вирішити проблеми з поставками, збільшили кількість годин, які водії вантажівок можуть знаходиться за кермом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Британії розробили стратегію скорочення викидів вуглецю до "чистого нуля" і вирішили заборонити продаж дизельних і бензинових вантажівок.