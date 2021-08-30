Укр

В Китае начали собирать информацию о членах ЛГБТ-сообщества: юристы говорят о нарушении законов

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
В Китае начали собирать информацию о членах ЛГБТ-сообщества: юристы говорят о нарушении законов Новость обновлена 29 августа 2021, 15:40
ЛГБТ-марш

Неизвестно с какой целью идет сбор информации, но ЛГБТ-сообщество уже начало опасаться преследований.

В Китае университет Шанхая якобы начал собирать информацию о своих студентах, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу. Руководство учебного заведения просит факультеты составить соответствующие списки и предоставить информацию о политических воззрениях и психологическом состоянии этих людей.

Об этом пишет The Guardian.

Зачем университету понадобилась такая информация неизвестно, а от комментариев руководство отказывается.

Студенты же выражают обеспокоенность тем, что эта информация может в будущем быть использована для репрессий. Юристы же высказывают мнение, что таким указом нарушается закон о конфиденциальности.

Несмотря на то, что в Китае официально гомосексуализм не запрещен, представителям ЛГБТ-сообщества не предоставлены те же права, что и гетеросексуальным парам. Например им запрещено вступать в брак, усыновлять детей, совместно владеть имуществом и другое.

В конституции Китая предусмотрены равные права для всех граждан, но в ней нет пункта о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Как сообщалось ранее, в Китае недавно обеспокоились проблемами старения общества и, с целью исправления демографической обстановки, разрешили гражданам заводить третьего ребенка. Впрочем, многие не хотят заводить даже второго.

Встречу Зеленского и Байдена перенесли
Украина
Встречу Зеленского и Байдена перенесли
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встречу Зеленского и Байдена перенесли
Встречу Зеленского и Байдена перенесли
Дата публикации
Категория
Главные события недели: День Независимости, старт "Крымской платформы" и камбэк Вилкула в кресло мэра
Главные события недели: День Независимости, старт "Крымской платформы" и камбэк Вилкула в кресло мэра
Дата публикации
Категория
Паралимпиада в Токио: медальный зачет
Паралимпиада в Токио: медальный зачет
Дата публикации
Категория
Трагедия с 7-летним мальчиком в Черкассах: "Телеграф" побывал у дома женщины, скормившей ребенка собакам (фото)
Трагедия с 7-летним мальчиком в Черкассах: "Телеграф" побывал у дома женщины, скормившей ребенка собакам (фото)
Дата публикации
Категория
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)