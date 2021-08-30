У Китаї почали збирати інформацію про членів ЛГБТ-спільноти: юристи говорять про порушення законів

Невідомо з якою метою йде збір інформації, але ЛГБТ-спільнота вже почала побоюватися переслідувань.

У Китаї університет Шанхая нібито почав збирати інформацію про своїх студентів, які зараховують себе до ЛГБТ-спільноти. Керівництво навчального закладу просить факультети скласти відповідні списки і надати інформацію про політичні погляди і психологічний стан цих людей.

Про це пише The Guardian.

Навіщо університету знадобилася така інформація невідомо, а від коментарів керівництво відмовляється.

Студенти ж висловлюють стурбованість тим, що ця інформація може в майбутньому бути використана для репресій. Юристи ж висловлюють думку, що таким указом порушується закон про конфіденційність.

Незважаючи на те, що в Китаї офіційно гомосексуалізм не заборонений, представникам ЛГБТ-спільноти не надані ті ж права, що і гетеросексуальним парам. Наприклад їм заборонено вступати в шлюб, всиновлювати дітей, спільно володіти майном і інше.

У конституції Китаю передбачені рівні права для всіх громадян, але в ній немає пункту про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.

Як повідомлялося раніше, в Китаї недавно занепокоїлися проблемами старіння суспільства і, з метою виправлення демографічної обстановки, дозволили громадянам заводити третю дитину. Втім, багато хто не хоче заводити навіть другу.