Танцуют техно и проповедуют в Instagram: в Германии двое парней меняют представление о церкви (видео)

Мужчины называют свою деятельность "Instagram для души"

В Германии два пастора протестантской церкви в соцсетях танцуют техно, катаются на скейтах и поражают другими креативными видео. Таким образом мужчины пытаются привлечь в церковь больше молодежи.

Об этом сообщает DW в Twitter.

Ребята ведут трансляцию богослужений в соцсетях и активно общаются с прихожанами. Такой подход пасторов сначала вызвал волну негатива в Германии, в частности из-за их внешнего вида, однако большинство людей его все же восприняли.

Один из пасторов — Крис Шлихт — говорит, что сначала ему звонили и возмущались за то, что он проводит службу в кепке, однако, по его мнению, "Богу все равно как мы выглядим на богослужении".

Пасторы решили продвигать церковь в соцсетях по той причине, что протестантское направление в Германии в последнее время начало терять прихожан.

Свою деятельность мужчины называют "Instagram для души". Кроме того, Макс и Крис называют себя "кликабельными пасторами" и уверены, что их подход работает.

Стоит отметить, что прихожане поддерживают пасторов в их креативном подходе к церкви и даже помогают с тем, чтобы провести в помещение церкви скоростной интернет для трансляций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Житомирской области пожар уничтожил деревянную церковь, построенную в 1789 году.