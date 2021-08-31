Танцюють техно і проповідують в Instagram: у Німеччині двоє хлопців змінюють уявлення про церкву (відео)

Чоловіки називають свою діяльність "Instagram для душі"

У Німеччині два пастори протестантської церкви у соцмережах танцюють техно, катаються на скейтах та вражають іншими креативними відео. Таким чином чоловіки намагаються залучити до церкви більше молоді.

Про це повідомляє DW у Twitter.

Хлопці ведуть трансляцію богослужінь у соцмережах та активно спілкуються з парафіянами. Такий підхід пасторів спочатку викликав хвилю негативу у Німеччині, зокрема через їх зовнішній вигляд, однак більшість людей його таки сприйняли.

Один з пасторів — Кріс Шліхт — каже, що спочатку йому телефонували та обурювалися за те, що він проводить службу у кепці, однак, на його думку, "Богу все одно як ми виглядаємо на богослужінні".

Пастори вирішили просувати церкву у соцмережах з тієї причини, про протестантський напрямок у Німеччині останнім часом почав втрачати прихожан.

Свою діяльність чоловіки називають "Instagram для душі". Крім того, Макс і Кріс називають себе "клікабельними пасторами" і впевнені, що їх підхід працює.

Варто зазначити, що прихожани підтримують пасторів у їх креативному підході до церкви і навіть допомагають з тим, щоб провести у приміщення церкви швидкісний інтернет для трансляцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Житомирській області пожежа знищила деревʼяну церкву, побудовану у 1789 році.