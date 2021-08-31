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Танцюють техно і проповідують в Instagram: у Німеччині двоє хлопців змінюють уявлення про церкву (відео)

Автор
А. Дворовенко
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Танцюють техно і проповідують в Instagram: у Німеччині двоє хлопців змінюють уявлення про церкву (відео) Новина оновлена 30 серпня 2021, 10:20
У Німеччині пастори проводять онлайн-трансляції в Instagram

Чоловіки називають свою діяльність "Instagram для душі"

У Німеччині два пастори протестантської церкви у соцмережах танцюють техно, катаються на скейтах та вражають іншими креативними відео. Таким чином чоловіки намагаються залучити до церкви більше молоді.

Про це повідомляє DW у Twitter.

Хлопці ведуть трансляцію богослужінь у соцмережах та активно спілкуються з парафіянами. Такий підхід пасторів спочатку викликав хвилю негативу у Німеччині, зокрема через їх зовнішній вигляд, однак більшість людей його таки сприйняли.

Один з пасторів — Кріс Шліхт — каже, що спочатку йому телефонували та обурювалися за те, що він проводить службу у кепці, однак, на його думку, "Богу все одно як ми виглядаємо на богослужінні".

Пастори вирішили просувати церкву у соцмережах з тієї причини, про протестантський напрямок у Німеччині останнім часом почав втрачати прихожан.

Свою діяльність чоловіки називають "Instagram для душі". Крім того, Макс і Кріс називають себе "клікабельними пасторами" і впевнені, що їх підхід працює. 

Варто зазначити, що прихожани підтримують пасторів у їх креативному підході до церкви і навіть допомагають з тим, щоб провести у приміщення церкви швидкісний інтернет для трансляцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Житомирській області пожежа знищила деревʼяну церкву, побудовану у 1789 році.

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