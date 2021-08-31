Танцюють техно і проповідують в Instagram: у Німеччині двоє хлопців змінюють уявлення про церкву (відео)
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Чоловіки називають свою діяльність "Instagram для душі"
У Німеччині два пастори протестантської церкви у соцмережах танцюють техно, катаються на скейтах та вражають іншими креативними відео. Таким чином чоловіки намагаються залучити до церкви більше молоді.
Про це повідомляє DW у Twitter.
Хлопці ведуть трансляцію богослужінь у соцмережах та активно спілкуються з парафіянами. Такий підхід пасторів спочатку викликав хвилю негативу у Німеччині, зокрема через їх зовнішній вигляд, однак більшість людей його таки сприйняли.
Один з пасторів — Кріс Шліхт — каже, що спочатку йому телефонували та обурювалися за те, що він проводить службу у кепці, однак, на його думку, "Богу все одно як ми виглядаємо на богослужінні".
Пастори вирішили просувати церкву у соцмережах з тієї причини, про протестантський напрямок у Німеччині останнім часом почав втрачати прихожан.
Свою діяльність чоловіки називають "Instagram для душі". Крім того, Макс і Кріс називають себе "клікабельними пасторами" і впевнені, що їх підхід працює.
Варто зазначити, що прихожани підтримують пасторів у їх креативному підході до церкви і навіть допомагають з тим, щоб провести у приміщення церкви швидкісний інтернет для трансляцій.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Житомирській області пожежа знищила деревʼяну церкву, побудовану у 1789 році.
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