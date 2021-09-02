Названы самые дорогие города мира - Европы и Америки в лидерах рейтинга не оказалось

Шанхай сместил Гонконг с первой позиции на третью по сравнению с прошлым рейтингом.

Азия осталась самым дорогим регионом в мире, но титул самого дорогого города получил Шанхай.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Julius Baer’s 2021 Global Wealth Report.

В рейтинге отмечают, что индекс стиля жизни сместился на Азию, поскольку именно в это регионе, в частности в Китае, экономика меньше всего пострадала от пандемии. Шанхай вышел в лидеры не только благодаря динамично развивающейся экономике, но и завышенным ценам на товары по сравнению со среднемировыми. На втором месте Токио, тройку азиатских лидеров замыкает Гонконг.

Среди трех самых дешевых городов, два с североамериканского континента — Ванкувер и Мехико на 24 и 23 позиции соответственно.

Ранее лидирующие США также опустились в рейтинге. Нью-Йорк оказался в середине — на 10 позиции.

Рейтинг самых дорогих городов мира

Это связано с тем, что изменился подход к оценке роскоши — из показателей исключили услуги личных тренеров и ботокс, но добавили медицинское страхование и технологические новинки.

Рейтинг самых дорогих городов мира

Самым "дешевым" из дорогих городов стал Иоханнесбург в ЮАР.

Индекс стиля жизни по этому рейтингу высчитывают среди 25 городов по показателям достатка, среди которых стоимость жилой недвижимости и лазерной глазной хирургии.

Ранее "Телеграф" писал, что книга Всеволода Нестайко попала в британский рейтинг детских книг.