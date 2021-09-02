Названі найдорожчі міста світу — Європи і Америки в лідерах рейтингу немає

Шанхай змістив Гонконг з першої позиції на третю в порівнянні з минулим рейтингом.

Азія залишилася найдорожчим регіоном в світі, але титул найдорожчого міста отримав Шанхай.

Про це свідчать дані рейтингу Julius Baer’s 2021 Global Wealth Report.

У рейтингу відзначають, що індекс стилю життя змістився на Азію, оскільки саме в цьому регіоні, зокрема в Китаї, економіка найменше постраждала від пандемії. Шанхай вийшов в лідери не тільки завдяки динамічному розвитку, але і завищеним цінам на товари в порівнянні із середньосвітовими. На другому місці Токіо, трійку азійських лідерів замикає Гонконг.

Серед трьох найдешевших міст, два з північноамериканського континенту — Ванкувер і Мехіко на 24 і 23 позиції відповідно.

Раніше лідируючі США також опустилися в рейтингу. Нью-Йорк опинився в середині — на 10 позиції.

Рейтинг найдорожчих міст світу

Це пов’язано з тим, що змінився підхід до оцінки розкоші — з показників виключили послуги особистих тренерів і ботокс, але додали медичне страхування і технологічні новинки.

Рейтинг найдорожчих міст світу

Самим "дешевим" з дорогих міст став Йоганнесбург в ПАР.

Індекс стилю життя за цим рейтингом вираховують серед 25 міст за показниками достатку, серед яких вартість житлової нерухомості і лазерної очної хірургії.

Раніше "Телеграф" писав, що в світовому рейтингу найкращих країн для роботи та проживання перемогла Канада.