"Талибан" рассчитывает на деньги Китая: что это значит?

С помощью Китая талибы будут бороться за экономическое возрождение Афганистана, заявил Забихулла Муджахид в интервью итальянской газете.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил итальянской газете "La Repubblica" в четверг, 2 сентября, что после вывода иностранных войск из Афганистана и захвата страны, группировка будет полагаться в первую очередь на финансирование из Китая.

Тема финансирования Талибана для дальнейшего управления Афганистаном интересна многим наблюдателям и международным СМИ. Недавняя статья на сайте "Aljazeera" приподнимает завесу тайны в этом деликатном вопросе. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Талибан захватил контроль над столицей Афганистана, Кабулом, 15 августа, когда правительство страны, поддерживаемое Западом, бежало. Таки образом был положен конец 20-летней войне, сопровождающийся опасениями экономического коллапса и повсеместного голода.

После беспорядочного вывода иностранных войск из аэропорта Кабула в последние недели западные государства резко ограничили свои выплаты помощи Афганистану.

"Китай является нашим самым важным партнером и представляет собой фундаментальную и исключительную возможность для нас, потому что он готов инвестировать и восстанавливать нашу страну", — сказал представитель талибов в интервью.

Он сказал, что "Новый Шелковый путь" — инфраструктурная инициатива, с помощью которой Китай хочет увеличить свое глобальное влияние за счет открытия торговых путей — был высоко оценен талибами.

В стране есть "богатые медные рудники, которые благодаря китайцам можно снова ввести в строй и модернизировать. Кроме того, Китай — это наш пропуск на рынки всего мира".

Муджахид также подтвердил, что в будущем женщинам будет разрешено продолжить обучение в университетах. Он сказал, что женщины смогут работать медсестрами, в полиции или помощниками в министерствах, но исключил, что будут женщины-министры.

Читайте также: Категория Мир Афганистан: Как изменилась жизнь женщин за последние 20 лет и что будет дальше Что имеет в виду Талибан, когда говорит, что права женщин будут соблюдаться по закону шариата

Афганистану отчаянно нужны деньги, и Талибан вряд ли получит быстрый доступ к активам афганского центрального банка на сумму около 10 миллиардов долларов, которые в основном находятся за рубежом.

Ранее на этой неделе глава Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш предупредил о надвигающейся "гуманитарной катастрофе" в Афганистане и призвал страны предоставить чрезвычайное финансирование, поскольку сильная засуха и война вынудили тысячи семей покинуть свои дома.

Гутерриш выразил "серьезную озабоченность углубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране", добавив, что экономическая ситуация в стране вот-вот обрушится.

"Сейчас как никогда афганские дети, женщины и мужчины нуждаются в поддержке и солидарности со стороны международного сообщества", — сказал он в заявлении во вторник, прося о финансовой поддержке со стороны стран-членов ООН.

"Я призываю все государства-члены проникнуться проблемами народа Афганистана в его самый тяжелый час. Я призываю их предоставить своевременное, гибкое и всестороннее финансирование", — сказал генеральный секретарь ООН.

Представитель ООН Стефан Дужаррик сказал, что нынешний гуманитарный призыв ООН на сумму 1,3 миллиарда долларов для Афганистана профинансирован только на 39%.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Афганистану предрекли серьезные гуманитарные проблемы из-за "Талибана".