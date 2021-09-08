Лечения нет: летучие мыши распространяют смертельный вирус в Индии

Смертность от вируса — около 90%.

Вирус Нипах, об опасности пандемии которого заговорили в январе, унес жизнь человека в Индии. В Керале умер 12-летний ребенок.

Об этом сообщает NDTV.com.

Нипах — вирус, который переносят летучие мыши. Среди его симптомов жар, лихорадка, мышечная боль и тошнота. В предыдущую вспышку в 2019 году в Индии смертность от вируса составила 90%.

Профессор медицинского факультета Национального индийского мединститута Ашутош Бисвас предупреждает, что вирус может передаваться от летучих мышей к домашним животным — свиньям, кошкам, лошадям. Вакцины или лекарства нет.

"У нас нет специального лечения для болезни. Это очень серьезное заболевание, связанное с высокой заболеваемостью и смертностью", — подчеркнул специалист.

Расследованием смерти ребенка от вируса Нипах, занимаются специалисты. Они также собрали плоды рамбутана в окрестностях, поскольку вирус также может передаваться через немытые фрукты, которые заразили летучие мыши.

Ранее "Телеграф" писал, что в штате Керала в 2018 году во время вспышки вируса Нипах умерли 10 человек — это была 70% смертность от заболевания.