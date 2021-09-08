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Лікування немає: кажани поширюють смертельний вірус в Індії

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Небезпека для людей може критися навіть у немитих опалих фруктах. Новина оновлена 07 вересня 2021, 15:13
Небезпека для людей може критися навіть у немитих опалих фруктах.

Смертність від вірусу — близько 90%.

Вірус Ніпах, про небезпеку пандемії якого заговорили в січні, забрав життя людини в Індії. У Кералі померла 12-річна дитина.

Про це повідомляє NDTV.com.

Ніпах — вірус, який переносять кажани. Серед його симптомів жар, лихоманка, біль у м’язах і нудота. У попередній спалах в 2019 році в Індії смертність від вірусу склала 90%.

Професор медичного факультету Національного індійського медінституту Ашутош Бісвас попереджає, що вірус може передаватися від летючих мишей до домашніх тварин — свиней, кішок, коней. Вакцини або ліків немає.

"У нас немає спеціального лікування для хвороби. Це дуже серйозне захворювання, пов’язане з високою захворюваністю і смертністю", — підкреслив фахівець.

Розслідуванням смерті дитини від вірусу Ніпах, займаються фахівці. Вони також зібрали плоди рамбутана в околицях, оскільки вірус також може передаватися через немиті фрукти, які заразили кажани.

Раніше "Телеграф" писав, що в штаті Керала в 2018 році під час спалаху вірусу Ніпах померли 10 осіб — це була 70% смертність від захворювання.

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