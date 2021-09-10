Укр

Опасная ночевка: как арендаторы следят за постояльцами через микрокамеры (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Камеры могут быть нацелены на безопасность или на незаконный контент. Новость обновлена 09 сентября 2021, 23:36
Камеры могут быть нацелены на безопасность или на незаконный контент.

Чтобы не попасть на YouTube или Pornhub стоит проверять временное жилье.

Потайные микрокамеры для наблюдения за происходящим внутри жилья уже давно не новинка на рынке. Их прячут в игрушках, ручках и даже будильниках. В сети появилось видео, обучающее поиску таких потайных устройств.

Видео с переводом опубликовали в Телеграм-канале "MDK".

Для поиска камер в арендованном на Airbnb (онлайн-площадке для предложений по сдаче жилья) помещении автор видео предлагает вооружиться фонариком и телефоном.

Всего ему удалось обнаружить три камеры.

Первую камеру удалось обнаружить прямо в противопожарной сигнализации. Она была направлена на кровать. По информации автора — если светить фонариком, линза устройства отражает свет в голубом цвете.

Второе устройство нашли в часах. За зеркальным передним стеклом также была камера, которая снимала постель. Третью потайную камеру нашли в зарядке этих часов.

Кроме обычных камер автор рассказал как найти те, которые снимают при выключенном свете. Для этого нужно воспользоваться фронтальной камерой на телефоне, которая улавливает ИК-излучение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине снова взлетят цены на арендованное жилье.

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