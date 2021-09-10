Опасная ночевка: как арендаторы следят за постояльцами через микрокамеры (видео)
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Чтобы не попасть на YouTube или Pornhub стоит проверять временное жилье.
Потайные микрокамеры для наблюдения за происходящим внутри жилья уже давно не новинка на рынке. Их прячут в игрушках, ручках и даже будильниках. В сети появилось видео, обучающее поиску таких потайных устройств.
Видео с переводом опубликовали в Телеграм-канале "MDK".
Для поиска камер в арендованном на Airbnb (онлайн-площадке для предложений по сдаче жилья) помещении автор видео предлагает вооружиться фонариком и телефоном.
Всего ему удалось обнаружить три камеры.
Первую камеру удалось обнаружить прямо в противопожарной сигнализации. Она была направлена на кровать. По информации автора — если светить фонариком, линза устройства отражает свет в голубом цвете.
Второе устройство нашли в часах. За зеркальным передним стеклом также была камера, которая снимала постель. Третью потайную камеру нашли в зарядке этих часов.
Кроме обычных камер автор рассказал как найти те, которые снимают при выключенном свете. Для этого нужно воспользоваться фронтальной камерой на телефоне, которая улавливает ИК-излучение.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине снова взлетят цены на арендованное жилье.
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