Небезпечна ночівля: як орендарі стежать за постояльцями через мікрокамери (відео)

Щоб не потрапити на YouTube або Pornhub варто перевіряти тимчасове житло.

Потаємні мікрокамери для спостереження за тим, що відбувається всередині житла вже давно не новинка на ринку. Їх ховають в іграшках, ручках і навіть будильниках. У мережі з’явилося відео, що навчає пошуку таких потаємних пристроїв.

Відео з перекладом опублікували в телеграм-каналі "MDK".

Для пошуку камер в орендованому на Airbnb (онлайн-майданчику для пропозицій по здачі житла) приміщенні автор відео пропонує озброїтися ліхтариком і телефоном.

Всього йому вдалося виявити три камери.

Першу камеру вдалося виявити прямо в протипожежній сигналізації. Вона була спрямована на ліжко. За інформацією автора — якщо світити ліхтариком, лінза пристрою відбиває світло в блакитному кольорі.

Другий пристрій знайшли в годиннику. За дзеркальним переднім склом також була камера, яка знімала ліжко. Третю потаємну камеру знайшли в зарядці цього годинника.

Крім звичайних камер автор розповів як знайти ті, які знімають при вимкненому світлі. Для цього потрібно скористатися фронтальною камерою на телефоні, яка вловлює ІЧ-випромінювання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні знову злетять ціни на орендоване житло.