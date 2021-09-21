"Будет и массовый протест, и победы": озвучен сценарий, при котором Запад сможет избавиться от Путина

Отстранить от власти в России Владимира Путина (или Александра Лукашенко — в Беларуси) сейчас представляет возможным только при участии в этом элит этих стран.

Всем, включая и западным странам, понятно, что представители этих самых элит "замазаны" во всех приписываемых их руководителям деяниях ничуть не меньше, чем "виновники торжества". При этом также всем понятно, что лицам, условно согласившимся сместить своих руководителей, потребуются гарантии неприкосновенности. И если они будут предоставлены, то мир увидит успешные массовые протесты в этих странах.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал российский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников.

По словам оппозиционера, он не ждет никаких массовых протестов ни в Беларуси, ни в России. Но определенные изменения в обществе этих стран состоятся. При этом главное, на что надо обращать внимание – раскол внутри правящей элиты.

"Для того, чтобы избавиться от Путина, Запад должен методично доводить до сведения ближайшего его окружения следующее: их будущее, будущее их денег напрямую связано с тем, что Путин уйдет из политики. Если внутри элиты случится раскол, то, уверяю, будет все – и массовый протест, и победы. При этом нужно понимать, что в случае готовности элиты выдать Путина, Западу придется гарантировать безопасность людям, у которых руки по локоть в крови", — говорит Крашенинников.

Российский политолог отметил, что в таком случае Запад вполне может пойти на определенные уступки "преемникам" Путина. При этом подобные уступки совсем не обязательно не затронут интересы Украины.

"Вот предположим теоретически, что какой-нибудь Шойгу выйдет на связь с Западом и скажет: "Я готов, Путина убираем, откатываем по всем стратегическим темам, но при условии, что мне ничего не будет, признаете меня новым главой России и замораживаете тему Крыма". Думаете, они на это не пойдут? Легко, пойдут еще как. Скажут, мол, только убери этого психического, отведи войска от западных границ, перестаньте дружить с Китаем", — убежден российский оппозиционер.

Он отмечает, что аналогичная ситуация касается и Беларуси с ее непризнанным международным сообществом президентом Александром Лукашенко.

"Если условный (экс-глава МВД Беларуси Юрий — ред.) Караев или (нынешний министр обороны Беларуси Виктор — ред.) Хренин пойдет на переговоры, то попросит гарантии. Ведь как они размышляют: "Вот предам этого человека, а меня же потом в Гаагу потащат за то, что я его приказы выполнял". Да и Лукашенко им говорит, мол, если меня сдадите, то вам ничего хорошего не будет, ребята с улиц припомнят каждую изнасилованную девочку и избитого мальчика, будете пожизненно сидеть. Потому они думают: "Старый мудак, конечно, уже всем надоел, но в тюрьме сидеть не хочется", — считает Крашенинников.

По его словам, в этом и состоит крайне сложный вызов для современного общества, когда нужно выбирать между необходимостью идти на компромиссы с неприятными людьми и тем, что морально прекрасная бескомпромиссность ведет в тупик.

Читайте полное интервью с Федором Крашенинниковым здесь.