"Буде і масовий протест, і перемоги": озвучений сценарій, при якому Захід зможе позбутися Путіна

Прибрати Путіна і Лукашенка від влади можливо через розкол еліт

Усунути від влади в Росії Володимира Путіна (або Олександра Лукашенка — в Білорусі) зараз представляється можливим лише за участі в цьому представників еліт цих країн.

Всім, включаючи і західним країнам, зрозуміло, що представники цих самих еліт "замазані" у всіх приписуваних їх керівникам діяннях нітрохи не менше, ніж "винуватці торжества". При цьому також всім зрозуміло, що особам, які погодилися б змістити своїх керівників, будуть потрібні гарантії недоторканності. І якщо вони будуть надані, то світ побачить успішні масові протести в цих країнах і не тільки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів російський політолог і опозиціонер Федір Крашенинніков.

За словами опозиціонера, він не чекає ніяких масових протестів ні в Білорусі, ні в Росії. Але певні зміни в суспільстві цих країн відбудуться. При цьому головне, на що треба звертати увагу — розкол всередині правлячої еліти.

"Для того, щоб позбутися Путіна, Захід повинен методично доводити до відома найближчого його оточення наступне: їх майбутнє, майбутнє їхніх грошей прямо пов’язане з тим, що Путін піде з політики. Якщо всередині еліти відбудеться розкол, то, запевняю, буде все — і масовий протест, і перемоги. При цьому потрібно розуміти, що в разі готовності еліти видати Путіна, Заходу доведеться гарантувати безпеку людям, у яких руки по лікоть в крові", — говорить Крашенинніков.

Російський політолог зазначив, що в такому разі Захід цілком може піти на певні поступки "наступникам" Путіна. При цьому подібні поступки зовсім не обов’язково не торкнуться інтересів України.

"Ось припустимо теоретично, що який-небудь (мірістр оборони РФ Сергій — ред.) Шойгу вийде на зв’язок з Заходом і скаже: "Я готовий, Путіна прибираємо, відкатуємо з усіх стратегічних тем, але за умови, що мені нічого не буде, визнаєте мене новим главою Росії і заморожуєте тему Криму". Думаєте, вони на це не підуть? Легко, підуть ще й як. Скажуть, мовляв, тільки прибери цього психічного, відведи війська від західних кордонів, перестаньте дружити з Китаєм…", — переконаний російський опозиціонер.

Він зазначає, що аналогічна ситуація стосується і Білорусі з її невизнаним міжнародним співтовариством президентом Олександром Лукашенком.

"Якщо умовний (екс-глава МВС Білорусі Юрій — ред.) Караєв або (нинішній міністр оборони Білорусі Віктор — ред.) Хренін піде на переговори, то попросить гарантії. Адже як вони розмірковують: "Ось зраджу цю людину, а мене ж потім в Гаагу потягнуть за те, що я його накази виконував". Та й Лукашенко їм каже, мовляв, якщо мене здасте, то вам нічого доброго не буде, хлопці з вулиць пригадають кожну зґвалтовану дівчинку і побитого хлопчика, будете довічно сидіти. Тому вони думають: "Старий мудак, звичайно, вже всім набрид, але в тюрмі сидіти не хочеться", — вважає Крашенинніков.

За його словами, в цьому і полягає вкрай складний виклик для сучасного суспільства, коли потрібно вибирати між необхідністю йти на компроміси з неприємними людьми і тим, що морально прекрасна безкомпромісність веде в глухий кут.

Читайте повне інтерв’ю з Федором Крашенинніковим тут.