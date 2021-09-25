Виза Мальты для фрилансеров: какие условия получения для украинцев
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Воспользоваться предложением могут не все украинцы.
Украина установила безвиз с Мальтой достаточно давно, но поездка была возможна только с туристическими целями. Тем, кому на архипелаге понравилось и захотелось остаться приходилось выбирать между вариантами учебы и поиска работы на местных предприятиях. Теперь, если вы работаете удаленно, можно жить на Мальте в течение года — для фрилансеров ввели отдельный тип визы.
Об этом сообщает Мальтийский правительственный сайт.
Чтобы получить визу, необходимо соответствовать нескольким требованиям:
- иметь доход не менее 2700 евро в месяц ( более 84,5 тыс. грн)
- доказать возможность удаленной работы
- попадать в одну из категорий: работать по договору, быть партнером или акционером иностранной компании, представлять консультации по контракту иностранным компаниям
- иметь медстраховку
- иметь годовой договор аренды или жилье на Мальте
- пройти проверку биографии
- учитывать карантинные ограничения.
Отметим, что Мальта с 23 сентября разрешила въезд при наличии COVID-сертификата с одной из вакцин, утвержденных в ЕС.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине придумали трудовые договора для фрилансеров.
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