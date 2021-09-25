Укр

Виза Мальты для фрилансеров: какие условия получения для украинцев

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Панорама Мальты Новость обновлена 25 сентября 2021, 14:46
Панорама Мальты

Воспользоваться предложением могут не все украинцы.

Украина установила безвиз с Мальтой достаточно давно, но поездка была возможна только с туристическими целями. Тем, кому на архипелаге понравилось и захотелось остаться приходилось выбирать между вариантами учебы и поиска работы на местных предприятиях. Теперь, если вы работаете удаленно, можно жить на Мальте в течение года — для фрилансеров ввели отдельный тип визы.

Об этом сообщает Мальтийский правительственный сайт.

Чтобы получить визу, необходимо соответствовать нескольким требованиям:

  • иметь доход не менее 2700 евро в месяц ( более 84,5 тыс. грн)
  • доказать возможность удаленной работы
  • попадать в одну из категорий: работать по договору, быть партнером или акционером иностранной компании, представлять консультации по контракту иностранным компаниям
  • иметь медстраховку
  • иметь годовой договор аренды или жилье на Мальте
  • пройти проверку биографии
  • учитывать карантинные ограничения.

Отметим, что Мальта с 23 сентября разрешила въезд при наличии COVID-сертификата с одной из вакцин, утвержденных в ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине придумали трудовые договора для фрилансеров.

Теги:
#Виза #Мальта #Удаленная работа #Фрилансер
Вера Платонова
Интервью
Глава Visa Украина Вера Платонова: Если бы я была студенткой с 1000 долларов в руках, вложила бы их в обучение джиджитал-маркетингу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вера Платонова
Глава Visa Украина Вера Платонова: Если бы я была студенткой с 1000 долларов в руках, вложила бы их в обучение джиджитал-маркетингу
Дата публикации
Категория
Магнитные бури
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься
Дата публикации
Категория
В Украине становится все больше водителей с каждым годом
Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится
Дата публикации
Категория
В Норвегии больше не будут носить маски и ограничивать население карантином
Вторая страна Евросоюза вернулась к доковидной жизни: что мешает Украине
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра