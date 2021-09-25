Виза Мальты для фрилансеров: какие условия получения для украинцев

Воспользоваться предложением могут не все украинцы.

Украина установила безвиз с Мальтой достаточно давно, но поездка была возможна только с туристическими целями. Тем, кому на архипелаге понравилось и захотелось остаться приходилось выбирать между вариантами учебы и поиска работы на местных предприятиях. Теперь, если вы работаете удаленно, можно жить на Мальте в течение года — для фрилансеров ввели отдельный тип визы.

Об этом сообщает Мальтийский правительственный сайт.

Чтобы получить визу, необходимо соответствовать нескольким требованиям:

иметь доход не менее 2700 евро в месяц ( более 84,5 тыс. грн)

доказать возможность удаленной работы

попадать в одну из категорий: работать по договору, быть партнером или акционером иностранной компании, представлять консультации по контракту иностранным компаниям

иметь медстраховку

иметь годовой договор аренды или жилье на Мальте

пройти проверку биографии

учитывать карантинные ограничения.

Отметим, что Мальта с 23 сентября разрешила въезд при наличии COVID-сертификата с одной из вакцин, утвержденных в ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине придумали трудовые договора для фрилансеров.