Віза Мальти для фрілансерів: які умови отримання для українців

Скористатися пропозицією можуть не всі українці.

Україна встановила безвіз з Мальтою досить давно, але поїздка була можлива тільки з туристичними цілями. Тим, кому на архіпелазі сподобалося і захотілося залишитися доводилося вибирати між варіантами навчання і пошуку роботи на місцевих підприємствах. Тепер, якщо ви працюєте віддалено, можна жити на Мальті протягом року — для фрілансерів ввели окремий тип візи.

Про це повідомляє Мальтійський урядовий сайт.

Щоб отримати візу, необхідно відповідати декільком вимогам:

мати дохід не менше 2700 євро на місяць (понад 84,5 тис. грн)

довести можливість віддаленої роботи

потрапляти в одну з категорій: працювати за договором, бути партнером або акціонером іноземної компанії, представляти консультації за контрактом іноземним компаніям

мати медстрахування

мати річний договір оренди або житло на Мальті

пройти перевірку біографії

враховувати карантинні обмеження.

Відзначимо, що Мальта з 23 вересня дозволила в’їзд при наявності COVID-сертифіката з однією з вакцин, затверджених в ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні придумали трудові договори для фрілансерів.