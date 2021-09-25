Віза Мальти для фрілансерів: які умови отримання для українців
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Скористатися пропозицією можуть не всі українці.
Україна встановила безвіз з Мальтою досить давно, але поїздка була можлива тільки з туристичними цілями. Тим, кому на архіпелазі сподобалося і захотілося залишитися доводилося вибирати між варіантами навчання і пошуку роботи на місцевих підприємствах. Тепер, якщо ви працюєте віддалено, можна жити на Мальті протягом року — для фрілансерів ввели окремий тип візи.
Про це повідомляє Мальтійський урядовий сайт.
Щоб отримати візу, необхідно відповідати декільком вимогам:
- мати дохід не менше 2700 євро на місяць (понад 84,5 тис. грн)
- довести можливість віддаленої роботи
- потрапляти в одну з категорій: працювати за договором, бути партнером або акціонером іноземної компанії, представляти консультації за контрактом іноземним компаніям
- мати медстрахування
- мати річний договір оренди або житло на Мальті
- пройти перевірку біографії
- враховувати карантинні обмеження.
Відзначимо, що Мальта з 23 вересня дозволила в’їзд при наявності COVID-сертифіката з однією з вакцин, затверджених в ЄС.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні придумали трудові договори для фрілансерів.