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Фрілансерів змусять працювати "по-білому" — Рада підтримала законопроект

Автор
Галина Михайлова
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Як люди уявляють фрілансерів.
Як люди уявляють фрілансерів.

Позаштатні працівники і співробітники "на один проєкт" зможуть оформити відносини з компаніями офіційно після прийняття закону.

У Верховній Раді України за основу прийнято законопроєкт про нестандартні форми зайнятості. Простіше кажучи — про фріласерів, які можуть працювати як 2-3 години в день, так і проєктно з різними роботодавцями. Новий законопроєкт передбачає створення нового типу трудового договору — без фіксованого робочого часу.

Текст законопроєкту розміщений на порталі Верховної Ради.

Його зможуть застосовувати тоді, коли остаточний обсяг роботи неможливо спрогнозувати, як і те, яка періодичність праці знадобиться.

Крім того, що оплата буде нараховуватися за фактичний час роботи співробітник на "удальонці" отримає всі звичайні права та гарантії. Серед них — початок роботи та звільнення, а також виплата зарплати й режим відпочинку.

Кількість робочих днів обмежена шістьма на тиждень, а робочих годин — 40. Важливо, що в законопроєкті прописана мінімальну кількість оплачуваних годин на місяць — 32 години. Кількість таких працівників у роботодавця може бути не більше 10% від загальної.

Рішення про прийняття законопроєкту за основу підтримали 327 нардепів. Відзначимо, що законопроєкт повинен пройти ще ряд процедур узгодження та бути підписаний президентом.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкти про олігархів і податки розглянуть на цьому тижні.

Теги:
#Верховна Рада #Роботодавець #Фріланс #Трудовий договір
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