Уроки математики на порносайте: учитель выкладывает обучающие ролики на PornHub и имеет успех (видео)

Профессор нашел способ заинтересовать студентов.

Учитель математики из Тайваня с юмором отнесся к своей работе и придумал, как повеселить своих студентов на карантине.

Как сообщает TJ, профессор Чжан Сюй разместил записи своих лекций на популярном ресурсе для взрослых PornHub.

Учитель зарегистрировался на сайте под никнеймом changhsumath666 и обнародовал более двух сотен видеозаписей. При этом информацию в профиле он заполнил согласно требованиям сайта, указав всю необходимую информацию, включая данные о росте, весе, пирсинге и тату.

Примечательно, что его ролики пользуются большой популярностью, ведь за все время их посмотрели почти 1,4 миллиона раз. Это позволило ему продвинуться в рейтинге "порномоделей" на 4767 место.

Чжан Сюй на PornHub

Согласно данным в тайванских СМИ, Чжан Сюй выкладывал ролики на протяжении всего 2020 года, когда мир ушел на тотальный локдаун. Тем самым он хотел поднять настроение своим студентам, которые заскучали у себя дома.

Однако в декабре прошлого года администрация сайта устроила большую чистку и удалила миллионы неавторизированных видео. Под раздачу попал и канал учителя.

После этого он покинул сайт, но на прощание перезалил некоторые свои ролики.

Стоит отметить, что у профессора есть свой канал на YouTube, на который подписано около 18 тысяч человек.

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