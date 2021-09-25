Уроки математики на порносайті: учитель викладає навчальні ролики на PornHub і має успіх (відео)

Професор знайшов спосіб зацікавити студентів.

Учитель математики з Тайваню з гумором поставився до своєї роботи та придумав, як порадувати своїх студентів на карантині.

Як повідомляє TJ, професор Чжан Сюй розмістив записи своїх лекцій на популярному ресурсі для дорослих PornHub.

Учитель зареєструвався на сайті під ніком changhsumath666 і оприлюднив понад дві сотні відеозаписів. При цьому інформацію в профілі він заповнив згідно з вимогами сайту, вказавши всю необхідну інформацію, включаючи дані про ріст, вагу, пірсинг і тату.

Примітно, що його ролики користуються великою популярністю, адже за весь час їх подивилися майже 1,4 мільйона разів. Це дозволило йому просунутися в рейтингу "порномоделей" на 4767 місце.

Чжан Сюй на PornHub

Згідно з даними в тайванських ЗМІ, Чжан Сюй викладав ролики протягом усього 2020 року, коли світ пішов на тотальний локдаун. Тим самим він хотів підняти настрій своїм студентам, які занудьгували у себе вдома.

Однак в грудні минулого року адміністрація сайту влаштувала велику чистку і видалила мільйони неавторизованих відео. Під роздачу потрапив і канал вчителя.

Після цього він покинув сайт, але на прощання перезалив деякі свої ролики.

Варто зазначити, що у професора є свій канал на YouTube, на який підписано близько 18 тисяч осіб.

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